Já pensou em adotar uma videira?

A iniciativa funciona da seguinte maneira. Os 'adotantes' contribuem com um valor mensal variando em um pacote standard de R$ 110 o pacote premium de R$ 175 que se encerra em novembro de 2020. Cada pacote dá direito a receber em casa mensalmente dois produtos da vinícola Legado (vinho ou espumante), uma videoaula do preparo de uma receita harmonizada com os produtos, além, é claro, do direito de "batizar" uma parreira da sua casta favorita com o seu nome. No plano premium, o participante recebe também um produto inédito e uma surpresa, exclusivos do clube. Para cada assinatura, a cada mês uma refeição será doada pelo projeto #PFDOBEM, organizado pela Good Truck BR, que atende comunidades carentes em Curitiba. Todas as videiras adotadas receberão uma placa com o nome do benfeitor, que futuramente (após o período de isolamento social) poderá visitar a vinícola para acompanhar a sua adotada. O participante também pode optar por adotar a logística reversa e devolver as garrafas consumidas para a vinícola na entrega seguinte.