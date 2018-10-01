JA Solar завершила поставку модулей для первой крупномасштабной солнечной электростанции в Бангладеш

ПЕКИН (BEIJING), 1 октября 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания JA Solar Holdings Co., Ltd., ведущий мировой производитель высокоэффективных фотоэлектрических продуктов, сообщила о завершении поставки всех солнечных модулей для первой в Бангладеш крупномасштабной солнечной электростанции установленной мощностью 28 МВт.

Расположенная в Текнафе станция была успешно подключена к коммунальной электросети в сентябре этого года. Создание солнечной фермы поможет устранить проблему частых перебоев с электричеством в этом регионе, поскольку энергии, генерируемой станцией, достаточно, чтобы удовлетворить 80% местной потребности в электричестве. Кроме того, солнечная электростанция позволит сократить выбросы диоксида углерода на 20 000 т в год по сравнению с дизельными станциями аналогичной мощности. По плану правительства страны, к 2021 году солнечные фермы должны генерировать 2 000 МВт электроэнергии для нужд потребителей в Бангладеш. Этот проект представляет собой первый шаг к реализации этого плана и имеет очень большое значение для развития инновационной энергетики в стране.

Станция расположена неподалёку от крупнейшей реки в регионе и на расстоянии около 1 км от морского побережья. Жаркий, влажный и ветреный климат, а также солончаковая и щелочная почва предъявляют высокие требования к производительности солнечных модулей. Продукция JA Solar прошла строжайшие испытания на долгосрочную надёжность и адаптируемость к окружающей среде. Солнечные модули этой компании отличаются высокими показателями стойкости к ослаблению PID, коррозии в солевом тумане и ветровой нагрузке. Они способны обеспечивать стабильно высокую выходную мощность в долгосрочной перспективе. Проект был реализован компанией Technaf Solartech Energy Limited (TSEL), дочерним предприятием Joules Power. Управляющий директор TSEL Нухер Латиф Хан (Nuher Latif Khan) отметил: «Модули JA Solar обладают заметными преимуществами с точки зрения выработки энергии, а обеспечивая ими выходная мощность превышает все наши ожидания».

Г-н Цзинь Баофан (Jin Baofang), президент и главный исполнительный директор JA Solar, прокомментировал: «Наша компания и дальше будет делать акцент на технологических инновациях и повышении качества продукции в целях удовлетворения разнообразных потребностей наших клиентов и содействия развитию возобновляемой энергетики в глобальном масштабе».