JA Solar получает японский патент на технологию двусторонних модулей PERC

ПЕКИН (BEIJING), 6 сентября 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания JA Solar Holdings Co., Ltd., ведущий мировой производитель высокоэффективных фотоэлектрических продуктов, сообщила об одобрении патентной заявки на технологию двусторонних PERC-элементов и модулей Японским патентным ведомством.

JA Solar была и остаётся компанией, с первых дней своего существования стремящейся к инновациям и продвижению фотоэлектрических технологий. Предприятие выделяет колоссальные средства на НИОКР и сохраняет технологическое лидерство в мировой «солнечной» отрасли. В начале 2013 года JA Solar подала в Государственное управление по вопросам интеллектуальной собственности КНР патентную заявку на изобретение под названием «Двусторонний светопоглощающий солнечный элемент с локализованным AI-BSF и метод его изготовления». Соответствующий патент был выдан предприятию в марте 2016 года. Технология двусторонних PERC-элементов основана на использовании тыльной стороны элемента для улавливания рассеянного и отражаемого от земли света, что приводит к повышению показателей энергогенерации на уровне модуля. Наличие патента обеспечивает JA Solar уникальные позиции как обладателя основных прав интеллектуальной собственности на все технологические аспекты, связанные с двусторонними PERC-элементами и модулями. Одобрение последней патентной заявки Японским патентным ведомством служит наглядным свидетельством технологической инновационности китайского производителя, а также официальным признанием его прав на территории Японии.

Массовое производство двусторонних PERC-модулей с двойным стеклянным покрытием стартовало в первом квартале 2017 года. Наличие двух эффективных плоскостей и способность поглощать свет с обеих сторон в сочетании с высокой стойкостью к износу, абразивному воздействию и коррозии, практически нулевой водопроницаемостью делает двусторонние PERC-модули с двойным стеклом идеально подходящими для установки в прибрежных зонах и сложных климатических условиях. Такие изделия отличаются долгосрочной стабильностью генерирования солнечной энергии - и особенно в фотоэлектрических системах коммунального масштаба. На сегодняшний день технология двусторонних модулей PERC считается одним из самых передовых и рентабельных технических решений для снижения усреднённой стоимости генерирования солнечной энергии.

Как отметил д-р Вэй Шань (Wei Shan), главный технологический директор JA Solar: «Наша компания неизменно делает акцент на проектно-конструкторских и научно-исследовательских разработках, а также на рентабельном производстве высокоэффективных фотоэлектрических продуктов. Наши передовые технологии гарантируют высочайшее качество и превосходные эксплуатационные характеристики элементов и модулей, и именно по этой причине JA Solar по итогам первой половины 2018 года стала ведущим поставщиком модулей на японский рынок, обойдя всех своих конкурентов. Мы уверены, что наша запатентованная в Японии технология двусторонних модулей PERC позволит дополнительно укрепить позиции JА, нарастить долю нашего участия на региональном рынке, а также обеспечить местным клиентам высококачественные продукты и сервисы».

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