JA Solar a signé un contrat d'approvisionnement afin de fournir des modules pour un projet de 257 MW au Vietnam

BEIJING, 1er décembre 2018 /PRNewswire/ -- JA Solar Holdings Co., Ltd., leader mondial dans la fabrication de produits hélioélectriques à haut rendement a annoncé avoir conclu un accord avec Shanxi Electric Power Engineering Co. Ltd (SEPEC), une filiale de China Energy Engineering Group, pour fournir des modules mono PERC à haut rendement pour un projet de 257 MW à Phu Yen, au Vietnam.

Le projet est contracté par SEPEC et développé par B. GRIMM, une société travaillant dans plusieurs secteurs d'activités et activement engagée dans le domaine de l'énergie. Le projet revêt une importance majeure pour le développement du marché de l'énergie renouvelable au Vietnam et dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est.

Lors de la cérémonie de signature, M. Jiping Chen, président de SEPEC, a remercié JA Solar : « JA Solar occupe une place de premier plan en matière de R&D et de production de produits photovoltaïques à haut rendement. Nous sommes convaincus que les modules à haut rendement et le réseau de vente mondial bien implanté de JA permettront la réussite de ce projet. En outre, nous nous réjouissons d'avoir l'occasion de renforcer encore davantage notre partenariat avec JA Solar et de coopérer à de futurs projets. »

Avec une demande croissante en matière d'énergie, des réserves nationales en combustible fossile limitées et d'abondantes ressources solaires, le Vietnam est bien placé pour développer et faire croître son industrie photovoltaïque. Cependant, le pays est situé dans une région soumise à des conditions environnementales extrêmes, avec des températures et une humidité élevées tout au long de l'année. Cela pose des exigences strictes en matière de rendement des modules solaires, où seuls des produits photovoltaïques de qualité supérieure peuvent produire de bons résultats. Les modules de JA Solar passent avec succès les tests rigoureux de fiabilité à long terme et d'adaptabilité environnementale, et conservent un rendement élevé ainsi qu'une puissance délivrée stable à long terme. Par conséquent, la marque JA Solar est réputée sur le marché, et au fil du temps, les activités de la société à travers le pays se sont significativement développées.

M. Baofang Jin, président-directeur général de JA Solar, a commenté : « La coopération entre les deux sociétés témoigne de la reconnaissance des produits et services de JA par SEPEC. Nous avons hâte de coopérer à d'autres projets à l'avenir, en développant davantage le marché solaire dans les pays de "la Ceinture et la Route", et en faisant bénéficier à un plus grand nombre de personnes du développement de l'énergie solaire. »

