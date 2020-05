JA Solar apresentará nova linha de módulos PV durante exposição de VR on-line

O evento estará disponível em realidade virtual (VR) e permitirá que os visitantes assistam à exposição e visualizem os produtos em 360°.

O fornecedor de produtos PV listado por Shenzhen apresentará a linha de módulos PV, entre os quais os módulos de 450W+ e o recém-lançado de ultra potência, o DeepBlue 3.0 com produção de energia de até 525W+.

Durante o evento, a equipe da JA Solar estará disponível para apresentar os produtos e esclarecer dúvidas dos visitantes. As informações e especificações dos módulos da Empresa serão apresentados em formato de imagem e vídeo sob demanda.

Jin Baofang, presidente do conselho de direção e CEO da JA Solar, comentou, "A JA Solar tem a ambição de crescimento mundial e tem aumentado, de maneira significativa, sua presença nos mercados internacionais nos últimos anos. A busca constante da empresa é pelo fornecimento de produtos e serviços de qualidade superior para seus clientes de todo o mundo. A exposição on-line é uma maneira de ajudar os clientes de diferentes locais e fuso-horários a obter mais informações sobre os produtos da JA Solar e aprimorar a experiência do cliente. Continuaremos a explorar diversas formas por meio das quais podemos oferecer melhores serviços para clientes do mundo inteiro".

Imagem - https://mma.prnewswire.com/media/1172039/JA_Solar.jpg

FONTE JA Solar Technology Co., Ltd

Related Links

https://www.jasolar.com/



SOURCE JA Solar Technology Co., Ltd