JA Solar assina acordo de cooperação com distribuidora mexicana Exel Solar para 2022

BEIJING, 20 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A JA Solar assinou recentemente um acordo de cooperação de 2022 com a distribuidora Exel Solar do México, dando continuidade a sua parceria após anos de colaboração bem-sucedida no mercado mexicano. Nos termos do acordo, os dois lados continuarão a fortalecer a cooperação e a trabalhar juntos para oferecer módulos de alta eficiência e serviços de alta qualidade. As duas empresas também continuarão a promover o desenvolvimento sustentável no mercado fotovoltaico local.

A Exel Solar, distribuidora líder de módulos fotovoltaico no México, assumiu o compromisso pleno de aplicar e desenvolver a energia solar fotovoltaica no mercado local. A JA Solar entrou no mercado mexicano em 2016, quando a relação de cooperação foi estabelecida entre as duas empresas. No México, a JA Solar conquistou o crescimento contínuo de seus negócios. Com base em seu alto reconhecimento no mercado, a empresa recebeu o selo Top Brand PV 2022 da EUPD Research no mercado mexicano. A empresa acredita que, aproveitando os recursos solares abundantes e as políticas governamentais de apoio às energias renováveis, as duas empresas podem oferecer plenamente sua rica experiência e inúmeros diferenciais ao setor fotovoltaico. Isso não só atenderá melhor ao mercado fotovoltaico local, mas também impulsionará a viabilização da neutralidade de carbono.

A JA Solar atribui grande importância ao sistema global de distribuição e assinou acordos de cooperação global de longo prazo com vários distribuidores, como a Exel Solar. Com uma oferta de produtos e rede de serviços presente em um total de 135 países e regiões do mundo, a JA Solar assumiu o compromisso de oferecer produtos de alta qualidade e serviços localizados a seus clientes globais. No futuro, a JA Solar continuará a fortalecer ainda mais a cooperação com mais distribuidores em todo o mundo e fornecerá módulos ainda mais eficientes, além de melhorar continuamente os serviços para o mercado. Esse impulso adicional atuará como um catalisador para o desenvolvimento mais sustentável do setor fotovoltaico.

FONTE JA Solar Technology Co., Ltd.

