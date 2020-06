JA Solar assina contrato de cooperação com distribuidora mexicano Exel Solar

PEQUIM, 16 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- A JA Solar ("a Empresa"), fabricante de produtos fotovoltaicos (FV) de alto desempenho, assinou recentemente um contrato de parceria com a Exel Solar, distribuidora líder de produtos FV no México. Como parte do contrato, as duas partes estão prontas para solidificar a cooperação ao fornecer mais módulos solares de alta qualidade aos clientes no México, impulsionando o desenvolvimento do mercado de energia solar no país.

A JA Solar formou um relacionamento sólido com a Exel Solar quando a Empresa entrou no mercado mexicano em 2016. À medida que o governo mexicano começou a reforçar o desenvolvimento de energia renovável, o setor de energia solar no México tem experimentado um crescimento substancial. Aproveitando-se desse ímpeto, a JA Solar, como parceira da Exel Solar - uma das principais distribuidoras solares do México, está buscando trazer novas possibilidades ao setor solar local e transformar o panorama do mercado FV local.

Altamente eficientes e de boa relação custo-benefício, os produtos FV da JA Solar têm sido bem recebidos entre os clientes no México e têm atingido grande sucesso tanto no setor solar em escala de serviços quanto no segmento de geração de distribuição em 2019.

A Exel Solar tem mais de 12 anos de experiência no mercado solar mexicano e tem se especializado na distribuição de marcas solares de ponta aos integradores de sistemas que, por sua vez, proporcionam soluções aos seus clientes residenciais, comerciais e industriais no México. "Estamos muitos felizes por continuar sendo a principal distribuidora da JA Solar no México", declarou Horacio Duhart, CEO da Exel Solar. "A JA Solar tem sido uma parceira notável que não apenas proporciona módulos solares de alta qualidade, mas também suas vendas e operações excelentes têm ajudado a Exel Solar a se tornar a principal distribuidora no México".

"Estamos empolgados pelo fato de nossos produtos FV terem recebido um alto reconhecimento do mercado mexicano", declarou Jin Baofang, presidente do Conselho de Diretores e CEO da JA Solar. "O contrato de parceria marca outro novo marco no desenvolvimento e entrega de produtos FV com tecnologias de ponta e de alto desempenho para nossos clientes no México. A JA Solar se orgulha de trabalhar com a Exel Solar para apresentar mais módulos solares de alta qualidade e fornecer projetos solares de nível internacional no país por meio dessa parceria".

"Olhando para o futuro, solidificaremos ainda mais nossa cooperação com distribuidoras ao redor do mundo a fim de proporcionar melhores serviços de qualidade aos nossos clientes globais e contribuir ao desenvolvimento do setor FV", acrescentou Jin Baofang.

Sobre a Exel Solar

A Exel Solar, distribuidora solar líder no México, tem seus escritórios corporativos em Mérida, Yucatan e proporciona cobertura em todo o país com depósitos localizados na Cidade do México, Monterrey, Guadalajara, Chihuahua, Tijuana e Merida. A Exel Solar é uma subsidiária da Exel del Norte, uma distribuidora de 32 anos no setor de informação e tecnologia.

Sobre a JA Solar

Fundada em 2005, a JA Solar é uma fabricante de produtos fotovoltaicos de alto desempenho. Com 12 fábricas e mais de 20 filiais no mundo, o negócio da empresa abrange pastilhas de silício, células, módulos e usinas fotovoltaicas. Os produtos da JA Solar estão disponíveis em mais de 120 países e regiões e são amplamente utilizados em usinas de energia montadas em solo, sistemas fotovoltaicos comerciais e industriais em telhados e sistemas fotovoltaicos residenciais em telhados. A empresa vem sendo listada na Fortune China 500 e Global Top 500 Novas Empresas de Energia por vários anos consecutivos.

