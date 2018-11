JA Solar assina contrato de fornecimento para provisão de módulos para um projeto de 257 MW no Vietnã

PEQUIM, 30 de novembro de 2018 /PRNewswire/ -- A JA Solar Holdings Co., Ltd., uma fabricante líder mundial de produtos de energia solar de alto desempenho, anunciou sua entrada num contrato com a Shanxi Electric Power Engineering Co. Ltd (SEPEC), uma subsidiária do China Energy Engineering Group, para fornecer módulos de PERC monocristalino de alta eficiência para um projeto de 257 MW em Phu Yen, Vietnã.

O projeto é contratado pela SEPEC e desenvolvido pela B. GRIMM, uma corporação de diversas empresas ativamente envolvida no campo da energia. O projeto é de grande importância para o desenvolvimento do mercado de energia renovável do Vietnã, bem como de outros países do sudeste asiático.

Na cerimônia de assinatura, o Sr. Jiping Chen, presidente da SEPEC, demonstrou seu apreço pela JA Solar: "A JA Solar assume uma posição de liderança em pesquisa e desenvolvimento e produção de produtos FV de alto desempenho. Estamos confiantes que os módulos de alta eficiência da JA e uma sólida rede global de vendas vão permitir o sucesso do projeto. Além disso, estamos animados com a oportunidade de fortalecer ainda mais nossa parceria com a JA Solar e cooperar em projetos futuros".

Com a crescente demanda por energia, reservas domésticas limitadas de combustível fóssil e fontes abundantes de energia solar, o Vietnã está bem posicionado para desenvolver e aumentar sua indústria FV. Em todo caso, o país está situado numa região de condições ambientais extremas de alta temperatura e alta umidade o ano inteiro. Isto coloca requisitos rígidos para o desempenho do módulo solar, nos quais somente produtos FV com qualidade superior podem ter bom desempenho. Os módulos da JA Solar passam por rigorosos testes de adaptabilidade ambiental e confiabilidade de longo prazo e, em longo prazo, mantêm uma produção de energia estável e de alta eficiência. Como resultado, a marca JA Solar é bem reconhecida no mercado e, com o tempo, a empresa significativamente aumentou seus negócios em todo o país.

O Sr. Baofang Jin, presidente e CEO da JA Solar, comentou: "A cooperação entre as duas empresas demonstra o reconhecimento da SEPEC quanto aos produtos e serviços da JA. Estamos ansiosos para cooperar em mais projetos no futuro, desenvolvendo ainda mais o mercado de energia solar com os países da "Cinturão e Estrada", entregando benefícios a mais pessoas com o desenvolvimento da energia solar".

Para consultas de mídia:

JA Solar Holdings Co., Ltd

http://www.jasolar.com/html/en/

Xiaorui Sun

+86-10-6361-1888 x1698

bj.sunxr@jasolar.com

FONTE JA Solar Holdings Co., Ltd.

http://www.jasolar.com/html/en



