JA Solar dodáva mono PERC moduly solárnej elektrárni na Ukrajine s výkonom 33,1 MW

PEKING, 28. augusta 2019 /PRNewswire/ -- JA Solar Co., Ltd, popredný svetový výrobca vysokovýkonných fotovoltických produktov oznámil, že dodáva všetky vysokoúčinné mono PERC moduly solárnej elektrárni Scythia-Solar-2 na Ukrajine s výkonom 33,1 MW, ktorá bola úspešne pripojená k sieti v júli 2019. Táto elektráreň je jedným z najväčších fotovoltických projektov s mono PERC modulmi v krajine a má veľký význam pre jej rozvoj obnoviteľnej energie.

Od vstupu na ukrajinský trh v roku 2015 si spoločnosť JA Solar získala uznanie pre svoje vysoko kvalitné výrobky a nadviazala spoluprácu s poprednými lokálnymi spoločnosťami vrátane developera projektu Scythia-Solar-2 firmy UDP Renewables, ktorý je súčasťou ukrajinskej spoločnosti UFuture Investment Group, súkromnej ukrajinskej investičnej firmy a skupiny so sídlom v Kyjeve. V súčasnosti dodáva spoločnosť JA Solar do tohto regiónu veľké objemy modulov a v ostatných štyroch rokoch získala 30-percentný podiel na miestnom trhu so solárnymi výrobkami.

Vďaka spolupráci JA Solar a UDP Renewables sa veľký projekt v oblasti obnoviteľnej energie Scythia-Solar dostal na začiatok svojej druhej fázy s názvom Scythia-Solar-2. Elektráreň sa nachádza v oblasti Záporožie na Ukrajine, kde dochádza v priebehu roka k významným teplotným výkyvom. Všetky fotovoltické moduly nainštalované v rámci projektu využívajú vysokoúčinnú PERC technológiu spoločnosti JA Solar. Moduly JA Solar prešli náročnými a dlhodobými testami spoľahlivosti a adaptability prostrediu a majú vynikajúci teplotný koeficient a vysokú mieru odolnosti voči pôsobeniu PID (potenciálna indukovaná degradácia). Moduly ponúkajú tiež vysoký stupeň spoľahlivosti a vynikajúcu efektívnosť výroby energie v extrémnych poveternostných podmienkach, čím zaisťujú stabilnú výrobu elektriny. Očakáva sa, že táto elektráreň bude vyrábať 42 000 000 kWh elektriny, čo jej umožní napájať 13 300 domácností a znížiť emisie oxidu uhličitého o 51 000 ton ročne.

Jin Baofang, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti JA Solar, uviedol: „Ukrajinský fotovoltický trh rýchlo rastie. S cieľom poskytovať zákazníkom vysoko spoľahlivé moduly a vynikajúce profesionálne služby bude spoločnosť JA Solar pokračovať v zlepšovaní svojej technológie a rozširovaní servisnej infraštruktúry s cieľom posilňovať a rozširovať svoju prítomnosť na východoeurópskom trhu."

