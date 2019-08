JA Solar dostarcza dwustronne, podwójnie przeszklone moduły na potrzeby największego projektu dachowego NEM w Malezji

PEKIN, 2 sierpnia 2019 r. /PRNewswire/ -- Firma JA Solar Co., Ltd, wiodący na świecie producent wysoko wydajnych produktów fotowoltaicznych, ogłosiła, że jest dostawcą wysoko wydajnych, dwustronnych, podwójnie przeszklonych modułów PERC na potrzeby elektrowni słonecznej Goodyear o mocy 2,5 MW w Malezji. Elektrownia jest największym dachowym projektem zrealizowanym jak do tej pory w ramach programu NEM (Net Energy Metering) i odgrywa także znaczącą rolę w zastosowaniu wysoko wydajnych modułów oraz rozwoju branży energii odnawialnej w Malezji.

Program NEM (Net Energy Metering) jest jednym z najważniejszych projektów energetycznych w Malezji. Celem programu jest rozwinięcie energii słonecznej na potrzeby rynków przemysłowych, handlowych i rolniczych, a także instalacja dachowych systemów solarnych w domach i promocja szerszego zastosowania energii słonecznej w regionie. Minister Energii, Nauki, Technologii, Środowiska i Zmian Klimatycznych Malezji Yeo Bee Yin wziął udział w ceremonii zakończenia budowy elektrowni słonecznej Goodyear o mocy 2,5 MW i wygłosił mowę na wydarzeniu.

Położona w Shah Alam na zachodnim wybrzeżu półwyspu malezyjskiego elektrownia jest w posiadaniu Goodyear, jednego z wiodących na świecie producentów opon. Wysoko wydajne, podwójnie przeszklone moduły PERC firmy JA Solar zostały zamontowane na dachu zakładu Goodyear. Energia słoneczna wygenerowana przez wysoko wydajne moduły zapewni 11,5% energii zużywanej przez zakład każdego dnia.

Wysoko wydajne, podwójnie przeszklone, dwustronne moduły PERC firmy JA Solar łączą zalety wysoko wydajnej, dwustronnej technologii ogniw PERC i podwójnie przeszklonej struktury ze wskaźnikiem dwustronności na poziomie ponad 70%. Dwustronne, podwójnie przeszklone moduły JA Solar charakteryzują się bardzo wysoką generacją energii, wydajnością przy niskim naświetleniu i odpornością PID nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych, na przykład w wysokiej temperaturze i wilgotności. Uznana instytucja testów TÜV Rheinland potwierdziła, że generacja energii w dwustronnych, podwójnie przeszklonych modułach PERC firmy JA Solar jest o 10,5% wyższa niż w konwencjonalnych modułach mono. Dlatego też moduły te są bardzo dobrym wyborem dla użytkowników, zapewniając im atrakcyjny zwrot z inwestycji.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie: http://www.jasolar.com/html/en/.

