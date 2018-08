JA Solar dostarcza moduły monokrystaliczne PERC do największego projektu na jednym dachu na obszarze MENA

PEKIN, 20 sierpnia 2018 r. /PRNewswire/ -- Firma JA Solar Holdings Co., Ltd., jeden z wiodących na świecie producentów wysoko wydajnych produktów energii słonecznej, ogłosiła dziś dostawę 3,2 MW modułów monokrystalicznych PERC na potrzeby elektrowni słonecznej Aramex w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Elektrownia jest największym jak do tej pory projektem na jednym dachu na Bliskim Wschodzie i w Północnej Afryce (tzw. obszar MENA).

Położony w Mieście Logistycznym w Dubaju projekt dachowy został zrealizowany na zasadzie „pod klucz" przez IMG Solar FZE, spółkę podległą Izzat Marji Group w Jordanii. Do pomyślnej realizacji projektu przyczynił się nacisk na wysoką jakość i utrzymanie tempa. Dachowy projekt solarny ma generować aż 5 milionów kWh prądu na rok, co odpowiada 60% całkowitego zapotrzebowania energetycznego zakładu Aramex. Tym samym dojdzie do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla o 3000 ton rocznie.

Firma JA Solar dostarczyła wszystkie moduły monokrystaliczne PERC na potrzeby projektu. Firma jest głównym posiadaczem patentu na technologię PERC, a jej moduły PERC zostały zaprojektowane w celu skutecznego działania w klimacie w Dubaju charakteryzującym się wysokimi temperaturami, intensywnym promieniowaniem ultrafioletowym, silnymi wiatrami i burzami piaskowymi. Wysoko wydajne moduły dobrze znoszą wysokie temperatury i korozję powodowaną działaniem wiatru i piasku, mają wyższą wydajność i skuteczność generacji energii oraz stanowią solidną gwarancję maksymalizacji generacji energii w systemie.

– Z zaangażowaniem pracujemy nad badaniami i rozwojem w zakresie wysoko wydajnych modułów solarnych w produkcji masowej. Będziemy nadal zapewniać klientom wysokiej jakości produkty i usługi oraz promować zdrowy, zrównoważony rozwój branży fotowoltaicznej – skomentował Cao Bo, wiceprezes firmy JA Solar.

Dodatkowe informacje można uzyskać od:

Xiaorui Sun



+86-10-6361-1888 x1698



bj.sunxr@jasolar.com