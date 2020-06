JA Solar dostarcza moduły słoneczne na potrzeby projektu fotowoltaicznego o mocy 110 MW w japońskim regionie Kansai

PEKIN, 22 czerwca 2020 /PRNewswire/ -- Spółka JA Solar ogłosiła niedawno wygraną na dostarczenie modułów Mono PERC MBB do elektrowni fotowoltaicznej o mocy 110 MW w Kansai (Japonia), która jak dotąd jest największym projektem fotowoltaicznym w kraju. Podłączenie elektrowni do sieci zaplanowano na marzec 2022 r. Elektrownia będzie wytwarzać 150 milionów kWh energii elektrycznej, przez co zmniejszy się emisja dwutlenku węgla o 50 tys. ton rocznie.

Od czasu wejścia na japoński rynek w 2011 r., JA Solar zyskała silną pozycję na rynku fotowoltaicznym dzięki pojedynczym i wieloczęściowym produktom słonecznym, odnosząc korzyści dzięki własnej potędze technologicznej. Jako jeden z pionierskich producentów w branży fotowoltaicznej, który uprzemysławia technologię PERC, i jedyny chiński producent w branży fotowoltaicznej, któremu przyznano w Japonii patent na produkty fotowoltaiczne, spółka świadczy usługi zorientowane na klienta i zapewnia produkty charakteryzujące się najnowocześniejszymi technologiami w fotowoltaice oraz cieszy się ogromnym uznanie na japońskim rynku. Do końca 2019 r. spółka JA Solar dostarczyła w Japonii moduły fotowoltaiczne o łącznej mocy przekraczającej 4 GW, co stanowi ponad 10% udziału w rynku.

„Jako kraj, w którym branża fotowoltaiczna jest bardzo dobrze rozwinięta, klienci z Japonii mają większe wymagania w kwestii jakości i wydajności produktów słonecznych. Dzięki wyższej jakości i wydajności od 9 lat produkty JA Solar cieszą się wysokim uznaniem na japońskim rynku – powiedział Jin Baofang, przewodniczący Rady Dyrektorów i prezes JA Solar. - Z niecierpliwością wyczekujemy, aby kontynuować rozwój wysokowydajnych technologii fotowoltaicznych oraz dostarczać naszym klientom z całego świata lepsze produkty."

