JA Solar dostarcza wszystkie moduły do pierwszej elektrowni solarnej na dużą skalę w Bangladeszu

PEKIN, 1 października 2018 r. /PRNewswire/ -- Firma JA Solar Holdings Co., Ltd., wiodący na świecie producent wysoko wydajnych produktów fotowoltaicznych, ogłosiła dzisiaj, że dostarczyła moduły solarne na potrzeby pierwszej w Bangladeszu elektrowni solarnej na dużą skalę o mocy zainstalowanej na poziomie 28 MW.

Projekt umiejscowiony jest w Teknaf i został pomyślnie podłączony do sieci energetycznej we wrześniu 2018 r. Biorąc pod uwagę częste awarie zasilania w regionie, budowa elektrowni słonecznej przyczyni się do zmniejszenia niedoboru energii. Energia generowana w elektrowni może sprostać aż 80% zapotrzebowania na elektryczność w okolicy. Jednocześnie elektrownia słoneczna ma zmniejszyć emisje dwutlenku węgla o 20 000 ton rocznie w porównaniu do elektrowni olejowych na podobną skalę. Rząd Bangladeszu zamierza wygenerować 2000 MW elektryczności z energii słonecznej do roku 2021. Bieżący projekt jest pierwszym krokiem w ramach wdrożenia nowego planu energetycznego przez rząd i ma duże znaczenie w rozwoju nowych źródeł energii w kraju.

Projekt zlokalizowany jest w okolicy największej rzeki w regionie i w odległości 1 km od wybrzeża. Przez cały rok w okolicy jest gorąco, wilgotno i wietrzenie, a słona i alkaliczna gleba wiąże się z rygorystycznymi wymaganiami w zakresie wydajności modułów. Moduły solarne firmy JA Solar przeszły wymagające testy długoterminowej solidności i dopasowania do środowiska, a także cechują się bardzo dobrą odpornością na PID, korozję pod wpływem słonej bryzy i nacisku wiatru oraz mogą utrzymać bardzo wydajny, stabilny poziom produkcji energii przez długie okresy czasu. Projekt został zrealizowany przez przedsiębiorstwo Technaf Solartech Energy Limited (TSEL), spółkę podległą Joules Power. Dyrektor zarządzający TSEL Nuher Latif Khan podkreślił, że „moduły JA Solar mają wyraźną przewagę pod względem generacji elektryczności, a poziom produkcji energii w elektrowni przeszedł najśmielsze oczekiwania".

Z kolei prezes i główny dyrektor wykonawczy firmy JA Solar Baofang Jin zaznaczył, że „JA Solar będzie nadal skupiać się na innowacjach technologicznych i podnoszeniu jakości produktów w celu sprostania zróżnicowanym potrzebom klientów z całego świata i międzynarodową promocję odnawialnych źródeł energii".

