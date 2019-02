JA Solar dostarcza wszystkie moduły na potrzeby pierwszej elektrowni solarnej PERC w Wietnamie

PEKIN, 22 lutego 2019 r. /PRNewswire/ -- Firma JA Solar Co., Ltd., wiodący na świecie producent wysoko wydajnych produktów fotowoltaicznych, ogłosiła dostawę modułów PERC o mocy 48,3 MW na potrzeby elektrowni fotowoltaicznej BP Solar 1 w Wietnamie. Jest to pierwszy projekt w kraju, który wykorzystuje moduły PERC. Ponadto projekt jest ważnym krokiem w kierunku popularyzacji zastosowania wysoko wydajnych modułów solarnych na rynku wietnamskim i w innych krajach południowo-wschodnioazjatyckich. Projekt ma duże znaczenie w rozwoju energii odnawialnej w regionie.

Położona w prowincji Ninh Thuan elektrownia została opracowana i wybudowana przez Bac Phuong Joint Stock Company (wykonawca EPC), znaną firmę energii odnawialnej w Wietnamie. Biorąc pod uwagę moc zainstalowaną na poziomie 48,3 MW, elektrownia ma wygenerować 80 milionów kWh elektryczności i zmniejszyć emisje dwutlenku węgla o 79 760 ton rocznie. Firma JA Solar ściśle współpracowała z Bac Phuong Joint Stock Company i zakończyła dostawę modułów oraz realizację projektu przed wyznaczonym terminem. Dnia 20 stycznia 2019 r. elektrownia została z powodzeniem podłączona do sieci energetycznej w Wietnamie i włączona do użytku.

Projekt umiejscowiony jest w tropikalnym, nisko położonym obszarze przybrzeżnym. Surowe warunki środowiskowe w regionie (w tym wilgotne gorąco, zasolenie i alkalizacja oraz silne wiatry) wiążą się z dużymi wymaganiami co do jakości modułów słonecznych. Moduły słoneczne firmy JA Solar przeszły rygorystyczne, długofalowe testy wytrzymałości i dostosowania do środowiska. Charakteryzują się dużą odpornością na degradację PID, korozję solną i nacisk wiatru, tym samym zapewniając stabilność systemu energetycznego i optymalizując generację energii.

– JA Solar będzie nadal skupiać się na innowacjach technologicznych i podnoszeniu jakości produktu w celu sprostania zróżnicowanym potrzebom klientów międzynarodowych i promowania rozwoju energii odnawialnej na całym świecie – skomentował Jin Baofang, przewodniczący i główny dyrektor wykonawczy firmy JA Solar.

