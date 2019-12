JA Solar dostarczy moduły o mocy 490 MW na potrzeby projektu transmisji UHV Huanghe Hydropower

PEKIN, 26 grudnia 2019 r. /PRNewswire/ -- Firma JA Solar, wiodący producent wysoko wydajnych produktów fotowoltaicznych, ogłosiła zwycięstwo w przetargu na dostawę 490 MW wysoko wydajnych modułów na potrzeby projektu transmisji bardzo wysokiego napięcia (UHV) Huanghe Hydropower w prowincji Qinghai. Projekt o skali 3,1 GW jest wiodącym projektem demonstracyjnym UHV. Odgrywa on także znaczącą rolę w zastosowaniu nowych technologii i ocenie wdrożenia projektów energii odnawialnej z UHV.

Firma JA Solar dostarczy półogniwowe, dwustronne, podwójnie przeszklone moduły mono PERC 9BB na potrzeby projektu, tym samym ułatwiając integrację zaawansowanych produktów solarnych i sieci UHV. Charakteryzując się generacją energii na poziomie 410 W w produkcji masowej i wydajnością konwersji na poziomie 20,4%, ten zaawansowany produkt łączy wiodące technologie, w tym dwustronne ogniwa, 9BB, a także strukturę półogniwową i podwójnie przeszkloną. Technologia 9BB pozwala konkretnie na zmniejszenie utraty odporności, a technologia półogniwowa usprawnia wydajność w środowiskach zacienionych. Natomiast struktura podwójnie przeszklona pozwala na lepsze dostosowanie się do różnych środowisk. Ponadto wzmacnianie galem zastosowane w płytkach krzemowych skutecznie minimalizuje degradację świetlną LID. Wszystkie te rozwiązania zapewniają optymalizację generacji energii modułu. Dzięki wysokiej niezawodności i dostosowaniu do środowiska ten zaawansowany moduł firmy JA Solar przeszedł testy TUV Nord i Intertek i idealnie sprawdza się w zmniejszaniu kosztów bilansu systemu (BOS) i kosztów LCOE.

– Huanghe Hydropower Development Co., Ltd to duży koncern energetyczny należący do krajowej korporacji inwestycji w energię. Projekt ma 20 lat doświadczenia w zakresie budowy i rozwoju elektrowni fotowoltaicznych i utrzymuje długoterminową współpracę z JA Solar. Jesteśmy dumni z współpracy z Huanghe Hydropower nad tym pionierskim projektem. W przyszłości będziemy nadal pracować z partnerami w celu promocji zastosowania wysoko energetycznych produktów na dużą skalę w celu umożliwienia branży osiągnięcia parytetu sieci na całym świecie – skomentował Jin Baofang, przewodniczący rady dyrektorów JA Solar.

