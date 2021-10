JA Solar est à nouveau reconnue comme étant 100 % bancable dans l'enquête BloombergNEF 2021 sur la bancabilité des modules photovoltaïques

BEIJING, 22 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Les résultats de l'enquête BloombergNEF(BNEF) 2021 sur la bancabilité des modules photovoltaïques ont été publiés récemment. Ils montrent une fois de plus que JA Solar se situe dans le peloton de tête des fabricants de modules photovoltaïques en termes de stabilité financière et de réputation, sa bancabilité étant reconnue par l'indice de recommandation 100 % de BNEF.

L'évaluation par BNEF de la bancabilité des fabricants de modules est basée sur une analyse des antécédents, de la stabilité financière et des technologies des modules, après son enquête menée auprès de banques, de fonds, d'entrepreneurs en ingénierie solaire, de producteurs d'énergie indépendants et de conseillers techniques ayant une couverture mondiale.

Selon les données de BNEF sur les projets mondiaux financés par des prêts à terme, depuis août 2019, l'offre de modules de JA Solar représente la plus grande proportion, ce qui montre que la formidable bancabilité de JA Solar a été reconnue par l'ensemble du marché photovoltaïque.

Les résultats de l'enquête tiennent également compte des données d'essais de modules fournies par PV Evolution Labs (PVEL), un laboratoire d'essais tiers indépendant, et par le Renewable Energy Test Center (RETC), une agence de contrôle américaine faisant autorité.

Selon le tableau de bord de la fiabilité des modules photovoltaïques 2021 de PVEL, JA Solar a été reconnu pour la sixième fois comme le fabricant le plus performant. Le tableau de bord 2021 est un résumé détaillé des résultats des tests effectués sur une période de 18 mois. Le programme de qualification des produits (PQP) des modules photovoltaïques comprend des tests et des analyses portant sur le cycle thermique (TC600), la chaleur humide (DH2000), la dégradation induite par le potentiel (PID192), la dégradation induite par la lumière (LID), la dégradation induite par la lumière et les températures élevées (LeTID), et plus encore. Par rapport à la plupart des tests normalisés, le PQP est plus rigoureux en termes de conditions et de séquences, et les résultats obtenus sont donc plus détaillés et plus significatifs pour les scénarios d'application pratique des modules. Le fait d'être désigné comme le fabricant le plus performant par PVEL est une reconnaissance précieuse de la qualité et des excellentes performances des produits PV de JA Solar.

Dans le rapport indice des modules photovoltaïques (PV Module Index Report) (PVMI) 2021 du RETC, JA Solar est reconnu comme « Overall High Achiever » grâce à l'excellente performance de ses modules en termes de qualité, de fiabilité et de performance. Le rapport PVMI 2021 résume les résultats de plus de 12 mois de tests portant sur la chaleur humide (DH2000), la charge mécanique dynamique (DML), l'efficacité des modules solaires, le rapport CTP/STC, le test des fichiers PAN, la dégradation induite par la lumière (LID), la dégradation induite par la lumière et les températures élevées (LeTID), le test de battage, entre autres. Chaque test a une forte signification de référence pour la fiabilité des modules dans des scénarios d'application pratiques. L'obtention consécutive du prix "Overall High Achiever" confirme les avantages des modules de JA Solar en termes de rendement, de fiabilité et de capacité de production d'énergie, et reflète parfaitement l'état d'esprit de la conception des modules « orientée vers le client, pour atteindre le LCOE optimal ».

JA Solar s'est toujours engagée à promouvoir le développement et l'application des technologies photovoltaïques à haut rendement et à fournir des produits et des services de grande qualité à ses clients du monde entier, et a acquis une grande notoriété sur le marché international. Avec un volume d'expédition mondial classé parmi les trois premiers pendant plusieurs années consécutives, JA Solar a reçu le label Top Brand PV sur les marchés d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, d'Australie et du Vietnam.

