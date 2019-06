BEIJING, 28 juin 2019 /PRNewswire/ -- JA Solar Co, Ltd, leader mondial dans la fabrication de produits photovoltaïques hautes performances, a annoncé avoir été reconnu comme « Top Performer » dans le Tableau de bord de la fiabilité des modules photovoltaïques 2019 publié conjointement par DNV GL et PVEL. C'est la quatrième fois que JA Solar reçoit cette distinction.

Publié conjointement par DNV GL, le plus grand organisme indépendant de conseil et de certification en matière d'énergie au monde, et PVEL, l'un des principaux laboratoires de test de fiabilité et de performance des modules solaires, le tableau de bord présente les résultats des tests de fiabilité les plus complets sur les modules solaires disponibles au public et guide les promoteurs de projets solaires, les partenaires financiers, les propriétaires et exploitants de biens du monde entier pour choisir des modules économiques et à hautes performances.

Le tableau de bord 2019 synthétise les résultats des tests de PVEL concernant les performances des modules sur une période de 18 mois, en prenant en compte le cycle thermique, la chaleur humide, la séquence dynamique des charges mécaniques et la dégradation induite par le potentiel (PID). Les modules qui ont connu une dégradation inférieure à 2 % sur l'ensemble de la séquence de test sont reconnus comme des produits « Top Performer ». Avec ses modules solaires de haute qualité, JA Solar a obtenu de bons résultats dans tous les tests et est reconnu comme « Top Performer » dans les quatre catégories de tests.

JA Solar a récemment commencé la production en série de son module solaire PERC à demi-cellule 9BB. Le nouveau module, doté de nombreuses technologies de pointe, pourrait atteindre une puissance de sortie allant jusqu'à 405 W pour un module de 72 cellules. Par rapport aux modules conventionnels, le module PERC à demi-cellule 9BB de JA Solar présente des performances supérieures en termes de fiabilité, de stabilité, de propriétés mécaniques et d'adaptabilité environnementale, ce qui lui permet d'offrir une garantie prometteuse de rendement pour les investisseurs et de réduire les coûts du système ainsi que le coût actualisé de l'énergie (LCOE), offrant ainsi une solution efficace pour atteindre la parité réseau.

M. Jin Baofang, le président-directeur général de JA Solar, a déclaré : « JA Solar s'est engagé dans la R&D et la production en série de modules solaires à hautes performances afin de réduire encore davantage le LCOE et de promouvoir la parité réseau. À l'avenir, nous continuerons à fournir des produits de haute qualité à nos clients du monde entier et à promouvoir le développement des énergies renouvelables à l'échelle mondiale. »

SOURCE JA Solar Co., Ltd.