JA Solar fornece módulos mono PERC de 100 MW para projetos sem subsídios na Espanha

PEQUIM, 2 de março de 2020 /PRNewswire/ -- A JA Solar, importante fabricante de produtos fotovoltaicos de alto rendimento, anunciou que fornecerá duas centrais solares de 50 MW com módulos mono PERC de alta eficiência de 100 MW em Alvarado-La Risca, localidade da região da Extremadura na Espanha. O início do funcionamento das centrais está prevista para o terceiro trimestre de 2020.

Desenvolvidos e construídos pela Solarpac, companhia solar espanhola, os dois projetos sem subsídios foram recentemente adquiridos pelo Green Investment Group Limited (GIG), que assinou um Contrato de aquisição de energia de longo prazo com a Shell Energy Europe Limited. O contrato de aquisição de energia é um dos principais fatores que impulsionam o mercado fotovoltaico espanhol de volta à escala gigawatt, e leva os investidores a prestarem mais atenção na capacidade de geração de energia e no desempenho de longo prazo dos módulos solares.

Os módulos de 100 MW fornecidos pela JA Solar utilizam células solares fabricadas com pastilhas de silício dopadas com gálio. Em 2019, a JA Solar obteve os direitos de propriedade intelectual da tecnologia de cristais de silício dopados com gálio e uso de pastilhas de silício cristalino dopadas com gálio para a fabricação de células solares em várias nações e regiões onde estão abrangidas patentes relacionadas. O uso de pastilhas de silício dopadas com gálio pode efetivamente mitigar a degradação inicial induzida pela luz que as células solares com pastilhas de silício dopadas com boro tipo-p há muito sofrem. Esta tecnologia permite que os módulos solares tenham desempenho de longo prazo, estabilidade e melhor retorno sobre o investimento.

FONTE JA Solar Technology Co., Ltd.

Related Links

http://www.jasolar.com/html/en/



SOURCE JA Solar Technology Co., Ltd.