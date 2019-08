JA Solar fornece módulos mono PERC para uma central fotovoltaica de 33,1 MW da Ucrânia

BEIJING, 28 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- A JA Solar Co., Ltd, uma fabricante líder mundial de produtos fotovoltaicos de alto desempenho, anunciou que forneceu todos os módulos mono PERC de alta eficiência a uma central de energia solar de 33,1 MW, denominada Scythia-Solar-2 na Ucrânia, a qual foi ligada à rede elétrica com sucesso em julho de 2019. A central é um dos maiores projetos fotovoltaicos com módulos mono PERC do país, e é de grande importância para o desenvolvimento de energias renováveis na Ucrânia.

Desde que entrou no mercado da Ucrânia em 2015, a JA Solar tem sido amplamente reconhecida por seus produtos de alta qualidade e estabeleceu relações de cooperação com empresas líderes da indústria local, incluindo a UDP Renewables, desenvolvedora do projeto Scythia-Solar-2 UDP, e que faz parte da UFuture Investment Group, uma firma ucraniana de capital privado e grupo de empresas com sede em Kiev. A JA Solar tem atualmente remessas grandes de módulos na região que representam mais de 30% do mercado de energia solar local nos últimos 4 anos.

Com a colaboração da JA Solar e da UDP Renewables, a Scythia-Solar-2 marca o início da segunda fase do projeto Scythia-Solar de energias renováveis de grande escala. A central está localizada na região Zaporizhia, da Ucrânia, onde a diferença de temperatura é significativa ao longo do ano. Todos os módulos fotovoltaicos instalados no projeto são baseados na tecnologia PERC de alta eficiência da JA Solar. Os módulos da JA Solar passaram por rigorosos testes de confiabilidade e testes de adaptabilidade ambiental de longo prazo, juntamente com um excelente coeficiente de temperatura e resistência à atenuação da degradação induzida por potencial (PID, sigla em inglês). Os módulos possuem alta confiabilidade e excelente eficiência na produção de energia em condições meteorológicas extremas, assegurando a produção estável de eletricidade da central. Espera-se que a central fotovoltaica produza 42.000,000 kWh de eletricidade, reduza as emissões de dióxido de carbono em 51.000 toneladas por ano e forneça energia a 13.300 lares.

O Sr. Jin Baofang, presidente e CEO da JA Solar, declarou: "O mercado fotovoltaico da Ucrânia está crescendo rapidamente. Para fornecer aos clientes módulos muito confiáveis e excelentes serviços profissionais, a JA Solar continuará a atualizar sua tecnologia e a melhorar sua infraestrutura de serviços para fortalecer e expandir ainda mais sua presença no mercado do leste europeu".

FONTE JA Solar Co., Ltd.

