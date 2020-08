JA Solar fornece módulos para o primeiro projeto de rastreadores bifaciais plus da Malásia

PEQUIM, 3 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- A JA Solar recentemente anunciou o fornecimento de 43,8 MW de módulos bifaciais de vidro duplo para o primeiro projeto de energia solar da Malásia que combina módulos bifaciais de vidro duplo com rastreadores. Uma vez que esteja em operação, o projeto deverá gerar 74 milhões de kWh por ano.

Um investimento da Halpro Engineering – uma joint venture entre um desenvolvedor alemão, o EPC Greencells Group e sua sócia local, a Majulia – o projeto pertence à segunda rodada do programa de energia solar de larga escala (Large-Scale Solar – LSS, em inglês) da Malásia. Combinando tecnologia de célula bifacial de alta eficiência com robusta estrutura de vidro duplo, o módulo bifacial de vidro duplo tem o potencial de gerar eletrcidade de seu lado dorsal, com uma taxa de energia capaz de alcançar mais de 70% do lado frontal. O módulo é capaz de efetivamente melhorar os retornos de investimento com o aperfeiçoamento de sua capacidade de geração de energia, desempenho de baixa irradiação e desempenho de resistência à degradação induzida por potencial (PID, em inglês) mesmo em circunstâncias adversas (como deserto, costa, etc) e condições climáticas extremas (inclusive alta temperatura, alta umidade, etc). Combinando o módulo de alta eficiência com rastreadores, o projeto deverá proporcionar rendimento ainda maior de energia e mais retornos para o investidor.

Jin Baofang, presidente do conselho diretor e CEO da JA Solar, disse: "Tendo fundado uma base de produção na Malásia em 2015, e fornecido módulos para diversos projetos de larga escala no mercado local, a JA Solar tem ativamente aumentado sua presença na promoção de novas tecnologias para ajudar clientes locais a reduzirem o custo nivelado de energia (LCOE, em inglês) e aumentarem o retorno aos clientes. No futuro, a JA Solar continuará a promover a aplicação de tecnologias avançadas par a incentivar o desenvolvimento do mercado fotovoltaico na Malásia e demais países do sudeste asiático".

FONTE JA Solar Technology Co., Ltd

Related Links

https://www.jasolar.com/



SOURCE JA Solar Technology Co., Ltd