JA Solar fornece módulos PERC de alta eficiência para maior usina de energia solar flutuante da Tailândia

PEQUIM, 17 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- A JA Solar ("a Empresa"), fabricante líder de produtos fotovoltaicos de alto desempenho, anunciou que a usina de energia flutuante de 12,5 MW da Tailândia, que utilizou seus módulos PERC de alta eficiência, foi conectada com sucesso à rede. Como a primeira usina de energia fotovoltaica flutuante em larga escala da Tailândia, a conclusão do projeto é de grande significância ao desenvolvimento da energia renovável local.

A usina está construída em um reservatório industrial, e sua eletricidade gerada é entregue à base de produção do cliente por meio de cabos subterrâneos. A usina vai se tornar um parque solar aberto ao público em geral e a visitantes, com foco na promoção do desenvolvimento de energia renovável local após entrar em operação.

Comparada com usinas de energia FV tradicionais, as usinas de energia FV flutuantes são capazes de aumentar efetivamente a eficiência de geração de energia e evitar a degradação ao diminuir o uso de terra, impulsionando uma exposição desobstruída à luz solar e diminuindo temperaturas de cabo e módulo. Os módulos PERC bifaciais de vidro duplo de alta eficiência da JA Solar passaram por rigorosos testes de adaptabilidade ambiental e confiabilidade de longo prazo, que comprovaram sua excelente resistência à atenuação da degradação induzida por potencial (PID, na sigla em inglês), corrosão por sal e carga de vento. Além disso, esses módulos são capazes de manter o desempenho de alta eficiência e a geração estável de energia, proporcionando uma garantia sólida para otimizar a capacidade de geração de energia do sistema.

Jin Baofang, presidente do Conselho de Diretores e CEO da JA Solar, comentou: "A JA Solar continuará com seu foco em inovação tecnológica e qualidade de produto, cumprindo com as necessidades diversas de nossos clientes e promovendo o desenvolvimento de energia renovável em escala global".

