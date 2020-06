JA Solar fornece módulos solares para um projeto fotovoltaico de 110MW em Kansai, Japão

PEQUIM, 22 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- A JA Solar anunciou recentemente que recebeu um pedido para fornecer módulos Mono PERC MBB para uma usina de energia solar fotovoltaica (PV) de 110MW em Kansai, Japão, que é o maior projeto fotovoltaico do país até agora. Programada para se conectar à rede elétrica em março de 2022, a usina irá gerar 150 milhões de kWh de eletricidade e reduzir as emissões de dióxido e carbono em 50.000 toneladas por ano.

Desde que entrou no mercado japonês em 2011, a JA Solar estabeleceu uma forte presença no mercado de PV local, com seus produtos solares monocristalinos e multicristalinos superiores se beneficiando de seu forte poder técnico. Como uma das primeiras fabricantes de PV a industrializar a tecnologia PERC e a única fabricante de PV chinesa com uma patente de produto fotovoltaico concedida no Japão, a JA Solar incorpora os serviços centrados no cliente e produtos superiores, que utilizam tecnologias avançadas de PV e desfrutam um grande respeito no mercado japonês. Até o final de 2019, o total de embarques de módulos PV da JA Solar para o Japão excedeu 4GW, garantindo mais de 10% de participação de mercado.

"Como o país tem uma indústria fotovoltaica madura, os clientes japoneses têm exigências mais altas em qualidade e eficiência de produtos solares. Nos últimos nove anos, os produtos da JA Solar vêm mantendo um alto reconhecimento no mercado japonês, graças a sua qualidade e desempenho superiores", disse o presidente do Conselho Administrativo e presidente-executivo da JA Solar, Jin Baofang. "Para o futuro, continuaremos a desenvolver tecnologias de PV altamente eficientes, para fornecer a nossos clientes globais os melhores produtos".

FONTE JA Solar Technology Co., Ltd

Related Links

https://www.jasolar.com/



SOURCE JA Solar Technology Co., Ltd