JA Solar fornece o maior projeto fotovoltaico único em Guam com todos os módulos necessários para a conclusão

PEQUIM, 15 de janeiro de 2021 /PRNewswire/-- A JA Solar anunciou recentemente que é a fornecedora de todos os módulos PV necessários para concluir um projeto de 88MW em Guam. Construído com investimentos da Korea Electric Power, o projeto será a maior usina fotovoltaica em Guam.

Localizado em uma ilha e em um ambiente com ventos fortes, o projeto tem requisitos mais rigorosos do que o habitual no que se refere a carga mecânica traseira e taxa de degradação do módulo. Depois de manter discussões e comparar produtos de vários fabricantes de módulos, a Korea Electric Power finalmente selecionou a JA Solar para ser a fornecedora exclusiva de módulos para este projeto.

A Korea Electric Power é a maior concessionária de energia elétrica da Coreia do Sul, sendo responsável pela geração, transmissão e distribuição de eletricidade e desenvolvimento de projetos de energia elétrica. Com os produtos e serviços de alta qualidade da JA Solar, além da vantagem financeira estável e sólida reputação no setor, a Korea Electric Power estabeleceu uma boa relação de cooperação com a JA Solar. Em 2020, as duas empresas assinaram um acordo de cooperação e recentemente passaram a trabalhar juntas em novos projetos. Além da cooperação no mercado sul-coreano local, ambas as empresas mantêm comunicações e relações próximas em mercados estrangeiros, promovendo em conjunto o desenvolvimento e a utilização de energia solar nos mercados globais.

Desde a entrada da JA Solar no mercado fotovoltaico sul-coreano em 2011, com seus produtos e serviços de alta qualidade, a empresa construiu excelente reputação e uma base de clientes leais neste mercado em rápido crescimento. Os produtos de alta eficiência da JA Solar obtiveram certificação segundo os padrões industriais coreanos (KS) e foram reconhecidos pelos meios de comunicação e clientes locais do setor. Em 2018, a JA Solar estabeleceu oficialmente uma filial na Coreia do Sul para oferecer suporte e serviços mais oportunos e eficientes aos clientes locais. Em 2019, a filial ganhou o "prêmio de melhor desempenho de mercado" da indústria Solar/ESS da Coreia do Sul.

FONTE JA Solar Technology Co., Ltd.

