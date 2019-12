JA Solar fornecerá módulos de 490 MW para projeto de transmissão UAT da Huanghe Hydropower Development

PEQUIM, 26 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- A JA Solar, fabricante líder de produtos fotovoltaicos de alto desempenho, anunciou que ganhou a licitação para fornecer 490 MW em módulos de alta eficiência para o projeto de transmissão de ultra-alta tensão (UAT) da Huanghe Hydropower na província de Qinghai. Com escala de 3,1 GW, ele é o principal projeto de demonstração de UAT do mundo. Também é de grande importância para a aplicação de novas tecnologias e a exploração da implantação de projetos de energia renovável com UAT.

A JA Solar fornecerá ao projeto seus módulos PERC 9BB monocristalinos bifaciais de meia célula e vidro duplo, facilitando a integração entre produtos solares avançados e a rede elétrica de UAT. Com potência de produção em massa de 410 W e eficiência de conversão de 20,4%, o produto avançado incorpora tecnologias líderes como célula bifacial, 9BB, meia célula e estrutura de vidro duplo. Especificamente, a tecnologia 9BB reduz a perda de resistência; a tecnologia de meia célula permite um melhor desempenho em condições de sombra; e a estrutura de vidro duplo possibilita uma melhor adaptabilidade a diferentes ambientes. Além disso, a tecnologia de dopagem com gálio é aplicada às lâminas de silício para reduzir de forma eficaz a degradação induzida pela luz. Todas essas tecnologias asseguram que o módulo otimize o desempenho da geração de energia. Com forte confiabilidade e adaptabilidade ambiental, o módulo avançado da JA Solar passou nos testes da TUV Nord e Intertek, e é ideal para reduzir o custo de equilíbrio do sistema e o custo nivelado de energia.

"A Huanghe Hydropower Development Co., Ltd é uma grande e abrangente companhia de energia subordinada à State Power Investment Corporation", explicou o presidente do conselho de administração da JA Solar, Sr. Jin Baofang. "Ela tem 20 anos de experiência na construção e desenvolvimento de centrais fotovoltaicas e tem mantido uma relação de cooperação em longo prazo com a JA Solar. Estamos honrados em cooperar com a Huanghe Hydropower em um projeto pioneiro e continuaremos trabalhando com os nossos parceiros de cooperação para promover a aplicação em larga escala de produtos de alta eficiência para permitir que a indústria atinja a paridade de rede em nível global."

FONTE JA Solar Technology Co., Ltd.

