JA Solar fornecerá todos os módulos de alta eficiência para o maior projeto fotovoltaico do Egito

PEQUIM, 17 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A JA Solar firmou uma parceria com a AMEA Power, uma das maiores incorporadoras dos Emirados Árabes Unidos, e unirá as mãos a um consórcio formado pelo China Energy Engineering Group, China Energy International Group, e a Zhejiang Thermal Power Construction para fornecer uma solução integrada para os projetos de energia eólica e fotovoltaica (PV) em escala gigawatt em que a AMEA está embarcando. Entre eles, o projeto Kom Ombo Abydos no Egito, com capacidade de 560MW, será o maior projeto fotovoltaico individual do país após a conclusão. A JA Solar fornecerá todos os módulos de alta eficiência DeepBlue 3.0 Pro para o projeto. A construção do projeto começou no início de janeiro de 2023 e espera-se que seja concluída em 19 meses.

O projeto fotovoltaico Kom Ombo Abydos no Egito é desenvolvido, de propriedade e operado pela AMEA Power e financiado pela Corporação Financeira Internacional (em inglês: International Finance Corporation, IFC), Agência de Cooperação Internacional do Japão (em inglês: International Cooperation Agency, JICA) e pelo Banco Holandês de Desenvolvimento Empresarial (em inglês: Dutch Entrepreneurial Development Bank, FMO). Após a conclusão, o projeto fornecerá eletricidade limpa para quase um milhão de residentes egípcios.

O módulo DeepBlue 3.0 Pro foi selecionado para o projeto usando a tecnologia proprietária Gapless Flexible Interconnection (GFI) da JA Solar. Com uma eficiência de conversão de módulo de 21,7%, integrando vantagens de maior eficiência de conversão, excelente capacidade de geração de energia e alta confiabilidade, o DeepBlue 3.0 Pro equilibra perfeitamente qualidade, eficiência e custo, oferecendo aos clientes o custo nivelado ideal de energia (LCOE) e garantindo saída de alta potência constante ao longo do ciclo de vida da usina fotovoltaica.

Atualmente, a energia fóssil tradicional ainda domina o sistema energético do Egito, respondendo por até 90% do total. Seguindo a tendência global de neutralidade de carbono, o Egito promoveu ativamente nos últimos anos o desenvolvimento e a aplicação de energia renovável e estabeleceu a meta de aumentar o fornecimento de eletricidade a partir de energia renovável para 42% até 2035. Em novembro de 2022, o Egito sediou a 27ª Conferência das Partes (COP27) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (em inglês: United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC). Como fabricante no setor de energia renovável, a JA Solar participou ativamente da conferência e atividades relacionadas e pratica continuamente o modelo de desenvolvimento sustentável de "Verde para verde, verde para crescer e verde para ótimo".

Yang Aiqing, membro do conselho e presidente rotativo da JA Solar, comentou que é uma honra para a JA Solar participar da construção do projeto Kom Ombo Abydos para tornar a energia fotovoltaica econômica e acessível aos residentes locais. A África tem baixo acesso à eletricidade, mas é rica em luz solar e está posicionada de forma única para desenvolver energia solar. Para que mais pessoas tenham acesso a eletricidade verde eficiente e confiável, a JA Solar tem promovido ativamente o desenvolvimento do mercado fotovoltaico africano. Desde sua criação, a JA Solar estabeleceu a missão corporativa de "desenvolver energia solar para beneficiar toda a raça humana". A empresa se comprometeu e tentará continuamente promover o desenvolvimento da tecnologia fotovoltaica e a aplicação de energia fotovoltaica em todo o mundo.

FONTE JA Solar Technology Co., Ltd.

