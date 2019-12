JA Solar fornirà 490 MW di pannelli per il progetto di trasmissione UHV di Huanghe Hydropower Development

PECHINO, 26 dicembre 2019 /PRNewswire/ -- JA Solar, un produttore di punta di prodotti fotovoltaici ad elevate prestazioni, ha annunciato oggi di aver vinto l'appalto per la fornitura di 490 MW di pannelli ad elevata efficienza per il progetto di trasmissione a tensione ultra-elevata (UHV) di Huanghe Hydropower nella provincia di Qinghai. Il progetto, con una scala di 3,1 GW, è il progetto dimostrativo di UHV principale al mondo. Questo è anche di notevole importanza per l'applicazione di nuove tecnologie e l'esplorazione dell'implementazione di progetti relativi alle energie rinnovabili con UHV.

JA Solar fornirà i suoi pannelli in doppio vetro bifacciali a mezza cella mono 9BB PERC per il progetto, facilitando l'integrazione di prodotti solari avanzati con la rete elettrica UHV. Con una potenza erogata di produzione di massa di 410 W e un'efficienza di conversione del 20,4%, questo prodotto avanzato incorpora alcune delle tecnologie di punta, fra cui le celle bifacciali, 9BB, le mezze celle e la struttura a doppio vetro. Nello specifico, la tecnologia 9BB diminuisce la perdita di resistenza; la tecnologia a mezze celle consente di ottenere migliori prestazioni in condizioni di ombreggiatura e la struttura a doppio vetro consente una migliore adattabilità a diversi ambienti. Inoltre agli strati di silicio viene applicata la tecnologia di doping al gallio per mitigare efficacemente il degrado indotto dalla luce (LID). Tutte queste tecnologie assicurano che il modulo ottimizzi le prestazioni di generazione di potenza. Con la sua forte affidabilità e adattabilità ambientale, il modulo avanzato di JA Solar ha superato i collaudi di TUV Nord e Intertek ed è ideale per la riduzione dei costi del Balance of System (BOS) e LCOE.

Jin Baofang, Presidente del consiglio di amministrazione di JA Solar ha affermato: "Huanghe Hydropower Development Co., Ltd è una grande azienda energetica completa, sotto la direzione della State Power Investment Corporation. Ha venti anni di esperienza nella costruzione e nello sviluppo di centrali elettriche fotovoltaiche e mantiene una relazione di cooperazione di lungo termine con JA Solar. Siamo onorati di cooperare con Huanghe Hydropower su questo progetto pionieristico e continueremo a lavorare insieme ai nostri partner di cooperazione per promuovere l'applicazione su larga scala di prodotti altamente efficienti per consentire al settore di raggiungere la parità con la rete nel mondo".

SOURCE JA Solar Technology Co., Ltd.