JA Solar fornisce 134 MW di moduli PERC doppio vetro ad alta efficienza per impianti solari in Giordania

PECHINO, 21 novembre 2019 /PRNewswire/ -- JA Solar, produttore leader mondiale di prodotti fotovoltaici con elevate prestazioni, ha annunciato di aver fornito tutti i moduli PERC ad alta efficienza doppio vetro per un impianto ad energia solare da 67 MW CC, Mafraq I, e un impianto ad energia solare da 67 MW CC, Empire, in Giordania. Entrambi gli impianti ad energia solare Mafraq I e Empire sono tra i primi progetti nella regione del Medio Oriente che utilizzano moduli a doppio vetro. La complessità di questo progetto è un'importante referenza per l'applicazione dei moduli PERC doppio vetro in un ambiente desertico.

Gli impianti ad energia solare Mafraq I e Empire, con una scala combinata di 134 MW, sono sviluppati da Fotowatio Renewable Ventures (FRV). FRV è leader mondiale nella fornitura di soluzioni complete per le energie rinnovabili, con i suoi nuovi progetti energetici distribuiti in diverse aree geografiche. JA Solar ha stretto e continua ad avere un buon rapporto con FRV dal 2016, ed entrambe le aziende hanno collaborato alla costruzione di impianti ad energia solare in scala GW.

Gli impianti ad energia solare Mafraq I e Empire, sui quali FRV e JA Solar lavorano insieme, sono stati collegati alla rete elettrica in Giordania. Gli impianti sono situati nell'area del deserto giordano conosciuta per le sue estreme condizioni ambientali di tempeste di sabbia, temperature elevate, clima arido, e grande escursione termica tra giorno e notte. A causa di condizioni estreme come queste, sono richiesti ai moduli fotovoltaici impiegati nella regione, requisiti di prestazione particolarmente elevati. I moduli doppio vetro di JA Solar possiedono un coefficiente di temperatura superiore e una resistenza al carico meccanico. Inoltre, questi moduli ad alta efficienza offrono buone prestazioni in altre molte condizioni, tra cui abrasione, vento e sabbia, fuoco e agenti atmosferici. Ciò consente ai moduli di ridurre al minimo il degrado delle prestazioni e l'attenuazione della potenza causata da forti variazioni di temperatura. JA Solar fornisce una garanzia di 30 anni per la potenza lineare dei suoi moduli PERC doppio vetro, garantendo la stabilità e l'elevata produzione di energia degli impianti ad energia solare. I due impianti ad energia solare, ora in funzione, dovrebbero generare un totale di 260 milioni di KWh di elettricità all'anno e ridurre le emissioni di diossido di carbonio di 210.000 tonnellate per anno.

Jin Baofang, Presidente del Consiglio di Amministrazione di JA Solar, ha affermato, "JA Solar è uno dei leader mondiali del mercato solare del mercato del Medio Oriente. In particolare, ha più del 30% del mercato solare della Giordania, e le sue spedizioni verso gli Emirati Arabi Uniti, Egitto, Arabia Saudita e altri paesi del Medio Oriente sono cresciute negli ultimi anni. Guardando al futuro, JA Solar continuerà a lavorare con un maggior numero di clienti e a fornire prodotti fotovoltaici ad alta efficienza per i clienti della regione."

Informazioni su JA Solar JA Solar è un produttore di prodotti fotovoltaici con elevate prestazioni. Con 12 basi produttive e più di 20 filiali in tutto il mondo, l'attività dell'azienda copre wafer di silicio, celle, moduli e centrali fotovoltaiche. I prodotti di JA Solar sono disponibili in più di 120 paesi e regioni e sono ampiamente utilizzati nelle centrali elettriche a terra, negli impianti fotovoltaici commerciali e industriali su tetto e negli impianti fotovoltaici residenziali su tetto. Con i suoi vantaggi di continua innovazione tecnologica, affidabili prestazioni finanziarie e consolidate reti mondiali di vendita e di assistenza, JA Solar è stata ben accolta e riconosciuta da clienti nazionali ed esteri. Per diversi anni consecutivi, l'azienda è stata inserita nella classifica Fortune China 500 e Global Top 500 New Energy Enterprises. (www.jasolar.com)

Informazioni su FRV FRV è un'azienda leader mondiale nello sviluppo delle energie rinnovabili in mercati quali Australia, Asia, Medio Oriente, Africa, Europa e America Latina. Facendo leva sulla sua comprovata esperienza e competenza nel settore, FRV ha costruito un modello di mercato che combina la proprietà di un portafoglio diversificato di asset per la produzione di energia pulita nei nostri mercati chiave, alla ricerca di un'ottimizzazione operativa e finanziaria a lungo termine, con una maggiore attenzione alle esigenze dei clienti derivanti dalla trasformazione del settore energetico. A tal fine, nei prossimi 5 anni la società prevede un investimento di oltre 4 miliardi di dollari americani in attività immobilizzate con l'obiettivo di aumentare di otto volte la capacità totale installata, passando da 0,7 GW nel 2019 a 5,8 GW nel 2024. (www.frv.com)

Related Links

http://www.jasolar.com



SOURCE JA Solar Co., Ltd.