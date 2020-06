JA Solar fornisce moduli solari per progetto fotovoltaico da 110MW nel Kansai, Giappone

PCHINO, 22 giugno 2020 /PRNewswire/ -- JA Solar ha annunciato di recente di aver ottenuto la commessa per la fornitura di moduli mono PERC MBB per la centrale elettrica fotovoltaica della regione giapponese del Kansai, il maggiore singolo progetto fotovoltaico nel paese. La centrale, il cui allacciamento alla rete è previsto nel marzo 2022, genererà 150 milioni di kWh di elettricità, riducendo le emissioni di anidride carbonica di 50.000 tonnellate ogni anno.

Dal suo ingresso in Giappone nel 2011, JA Solar ha consolidato una presenza significativa sul mercato del fotovoltaico locale grazie all'alta qualità dei suoi prodotti solari mono e multi, forti della solidità della tecnologia su cui sono basati. In veste di produttore di tecnologia fotovoltaica pioniere nell'industrializzazione della tecnologia PERC, e unico costruttore di prodotti fotovoltaici cinese con brevetto concesso in Giappone, JA Solar abbina servizi incentrati sul cliente ed eccellenti prodotti basati su tecnologia fotovoltaica di punta, oltre a essere molto stimata in Giappone. Alla fine del 2019 JA Solar aveva esportato oltre 4GW di moduli fotovoltaici in Giappone, conquistando una quota di mercato superiore al 10%.

"In un paese con un settore fotovoltaico maturo, la clientela nipponica ha requisiti stringenti in termini di qualità ed efficienza dei prodotti solari. Negli ultimi nove anni, i prodotti di JA Solar hanno mantenuto il proprio prestigio sul mercato nipponico, grazie all'eccellente qualità e prestazioni", ha commentato Jin Baofang, presidente del consiglio di amministrazione e direttore generale di JA Solar. "Guardando al futuro, continueremo a sviluppare tecnologia fotovoltaica altamente efficiente per offrire alla clientela prodotti migliori".

