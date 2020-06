JA Solar fournit des modules PERC à haut rendement pour la plus grande centrale solaire flottante de Thaïlande

PÉKIN, 17 juin 2020 /PRNewswire/ -- JA Solar (« la société »), un important fabricant de produits photovoltaïques à haut rendement, a annoncé que la centrale électrique flottante thaïlandaise de 12,5 MW, qui emploie ses modules PERC à haut rendement, a été connectée au réseau avec succès. Il s'agit de la première centrale photovoltaïque flottante de grande échelle en Thaïlande et l'achèvement du projet est d'une grande importance pour le développement des énergies renouvelables locales.

La centrale est construite sur un réservoir industriel et l'électricité générée est délivrée à la base manufacturière du client par le biais de câbles souterrains. La centrale deviendra un parc solaire ouvert au grand public et aux visiteurs qui mettra l'accent sur la promotion du développement des énergies renouvelables locales après sa mise en fonctionnement.

Par rapport aux centrales PV classiques, les centrales PV flottantes sont capables d'augmenter efficacement l'efficacité de la production d'énergie et d'empêcher la dégradation en réduisant l'utilisation des terres, en augmentant l'exposition sans obstacle au soleil et en abaissant les températures des modules et des câbles. Les modules de haut rendement PERC bifaces à verre double de JA Solar ont passé des tests rigoureux de fiabilité à long terme et d'adaptabilité à l'environnement en prouvant leur excellente résistance concernant l'atténuation due à la PID, la corrosion saline et la charge du vent. En outre, ces modules sont en mesure de maintenir des performances à haut rendement et une puissance de sortie stable, fournissant une forte garantie pour optimiser la capacité de production d'énergie du système.

Jin Baofang, président du conseil d'administration et PDG de JA Solar, a commenté : « JA Solar continuera de se concentrer sur l'innovation technologique et la qualité des produits tout en répondant aux divers besoins de nos clients dans le monde et en encourageant le développement des énergies renouvelables à l'échelle mondiale. »

