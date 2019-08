JA Solar fournit des modules PERC bifaces à verre double pour le plus grand projet NEM sur toit en Malaisie

PÉKIN, 2 août 2019 /PRNewswire/ -- JA Solar Co., Ltd, un fabricant leader mondial de produits photovoltaïques de haute performance, a annoncé avoir fourni des modules PERC bifaces à verre double de haut rendement pour l'installation solaire de 2,5 MW de Goodyear en Malaisie. La centrale électrique est la plus grande centrale solaire sur toit sous le programme NEM (Net Energy Metering, comptage de l'énergie net) à ce jour et est également d'une grande importance pour l'application de modules à haut rendement ainsi que pour le développement de l'énergie renouvelable en Malaisie.

Le programme NEM (Net Energy Metering) est l'un des plus importants projets d'énergie en Malaisie. Il vise à développer l'application de l'énergie solaire pour les marchés de l'industrie, du commerce et de l'agriculture ainsi que l'installation de systèmes solaires sur toit pour les maisons, en faisant la promotion de l'élargissement de l'utilisation de l'énergie solaire dans la région. La ministre malaisienne de l'Énergie, des Sciences, de la Technologie, de l'Environnement et du Changement climatique, Yeo Bee Yin, a assisté à la cérémonie d'achèvement de la centrale solaire de 2,5 MW de Goodyear et a prononcé un discours lors de l'événement.

Située à Shah Alam, sur la côte ouest de la Malaisie péninsulaire, la centrale est administrée par Goodyear, l'un des principaux fabricants de pneus au monde. Les modules PERC bifaces à verre double de haut rendement de JA Solar sont installés sur le toit de l'usine Goodyear. L'énergie solaire générée par les modules de haut rendement peut atteindre 11,5 % de sa consommation d'électricité tous les jours.

Les modules PERC bifaces à verre double de haut rendement de JA Solar incorporent les avantages de la haute efficacité de la technologie des cellules PERC bifaces avec une structure de module à verre double avec un facteur de bifacialité de plus de 70 %. Les modules bifaces à verre double de JA Solar ont une excellente capacité de production d'énergie, ainsi qu'en matière de performance à faible rayonnement et de résistance PID même dans des conditions météorologiques extrêmes, telles qu'une haute température et de l'humidité. TÜV Rheinland, une institution de test faisant autorité, a vérifié que le rendement énergétique du module PERC biface à verre double de JA Solar est 10,5 % plus élevé que celui des modules mono classiques. Cela représente un excellent choix pour les utilisateurs, permettant un retour sur investissement intéressant.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : http://www.jasolar.com/html/en/.

Related Links

http://www.jasolar.com



SOURCE JA Solar Co., Ltd.