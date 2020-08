JA Solar fournit des modules pour le premier projet de suiveurs bifaciaux supérieurs en Malaisie

BEIJING, 4 août 2020 /PRNewswire/ -- JA Solar a récemment annoncé la fourniture de 43,8 MW de modules bifaciaux bi-verre, destinés au premier projet solaire en Malaisie qui associe des modules bifaciaux bi-verre à des suiveurs. Le projet devrait générer 74 millions de kWh d'électricité par an, dès le début de son exploitation.

Financé par Halpro Engineering, une coentreprise entre un développeur allemand, EPC Greencells Group et son partenaire local Majulia, le projet s'inscrit dans le cadre du deuxième cycle du programme malaisien d'énergie solaire à grande échelle (LSS). En associant la technologie à cellules bifaciales à haut rendement à une structure solide bi-verre, le module bifacial bi-verre est en mesure de générer de l'électricité à partir de la façade arrière, dont la puissance nominale peut atteindre plus de 70 % de celle de la façade avant. Le module est capable d'améliorer efficacement les retours sur investissement en augmentant sa capacité de production d'énergie, ses performances en matière de faible irradiation et de résistance au PID (dégradation induite par un potentiel), même dans des situations difficiles (désert, bord de mer, etc.) et des conditions climatiques extrêmes (une température élevée, forte humidité, etc.) En associant aux suiveurs un module à haut rendement, le projet devrait apporter un rendement énergétique encore plus élevé et plus de bénéfices pour les investisseurs.

Jin Baofang, président du conseil d'administration et PDG de JA Solar, a déclaré : « En établissant une base de production en Malaisie en 2015 et en fournissant des modules pour plusieurs projets à grande échelle sur le marché local, JA Solar a activement accru sa présence dans la promotion de nouvelles technologies, permettant ainsi aux clients locaux de réduire les coûts totaux moyens actualisés de l'électricité et d'augmenter les bénéfices de ses clients. À l'avenir, JA Solar continuera de promouvoir la mise en œuvre de technologies avancées afin d'intensifier le développement du marché photovoltaïque en Malaisie et dans les autres pays du Sud-Est asiatique. »

