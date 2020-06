JA Solar fournit des modules solaires pour un projet photovoltaïque de 110 MW dans la région du Kansai, au Japon

BEIJING, 22 juin 2020 /PRNewswire/ -- La société JA Solar a annoncé récemment qu'elle avait décroché une commande portant sur la fourniture de modules Mono PERC MBB pour la centrale photovoltaïque (PV) de 110 MW du Kansai, au Japon, qui est le plus grand projet photovoltaïque développé dans le pays jusqu'à présent. La centrale, qui devrait être raccordée au réseau en mars 2022, produira 150 millions de kWh d'électricité et réduira les émissions de dioxyde de carbone de 50 000 tonnes chaque année.

Depuis son entrée sur le marché japonais en 2011, JA Solar s'est fait une place de choix sur le marché photovoltaïque local avec ses produits solaires mono et multi de qualité supérieure qui reflètent sa grande puissance technique. Étant l'un des premiers fabricants de panneaux photovoltaïques à avoir industrialisé la technologie PERC et le seul fabricant de panneaux photovoltaïques chinois à avoir obtenu un brevet pour un produit photovoltaïque au Japon, JA Solar propose des services centrés sur le client et des produits de qualité supérieure dotés de technologies photovoltaïques de pointe et jouit d'un grand respect sur le marché japonais. À la fin de l'année 2019, le volume total de modules photovoltaïques expédiés par JA Solar au Japon dépassait les 4 GW, soit plus de 10 % de la part de marché.

« Le Japon étant un pays où l'industrie photovoltaïque est bien développée, les clients japonais ont des exigences plus élevées concernant la qualité et l'efficacité des produits solaires. Depuis les neuf dernières années, les produits de JA Solar jouissent d'une popularité sans faille sur le marché japonais grâce à leur qualité et leurs performances supérieures », a commenté Jin Baofang, président du conseil d'administration et PDG de JA Solar. « Quant à l'avenir, nous comptons continuer de développer des technologies photovoltaïques à haute efficacité pour fournir à nos clients mondiaux des produits toujours plus performants. »

