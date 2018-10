JA Solar fournit tous les modules de la première centrale solaire à grande échelle du Bangladesh

BEIJING, 1er octobre 2018 /PRNewswire/ -- JA Solar Holdings Co., Ltd., leader mondial dans la fabrication de produits photovoltaïques à haut rendement, a annoncé avoir fourni tous les modules solaires de la première centrale solaire à grande échelle du Bangladesh avec une capacité installée de 28 MW.

Le projet est situé à Teknaf et a été raccordé avec succès au réseau public en septembre 2018. Compte tenu de la fréquence des pannes d'électricité dans la région, la construction de la centrale solaire contribuera à réduire les pénuries d'électricité, car la puissance générée par la centrale peut couvrir 80 pour cent de la demande d'électricité de la zone. Parallèlement, la centrale solaire devrait réduire les émissions de dioxyde de carbone de 20 000 tonnes par an par rapport aux centrales au fuel de même échelle. Le gouvernement bangladais entend produire 2000 MW d'électricité par le biais de l'énergie solaire d'ici 2021. Ce projet est la première étape du gouvernement dans la mise en œuvre de son nouveau plan énergétique et revêt une grande importance dans le développement des nouvelles énergies dans le pays.

Le projet est situé à proximité de la plus grande rivière de la région et se trouve à un kilomètre de la côte. Le climat chaud, humide et venteux pendant toute l'année, ainsi que le sol salin et alcalin imposent des exigences strictes pour le rendement des modules solaires. Les modules solaires de JA Solar ont passé avec succès des tests de fiabilité à long terme et d'adaptabilité environnementale, et disposent d'une excellente résistance à l'atténuation PID, à la corrosion par brouillard salin et à la pression du vent, et peuvent maintenir une puissance délivrée stable à haut rendement sur le long terme. Le projet a été construit par Technaf Solartech Energy Limited (TSEL), une filiale de Joules Power. Nuher Latif Khan, le directeur général de TSEL, a déclaré : « Les modules de JA Solar possèdent des avantages certains dans la production d'électricité, et l'électricité générée par la centrale solaire est allée bien au-delà de nos attentes. »

M. Baofang Jin, le président-directeur général de JA Solar, a déclaré : « JA Solar continuera de se concentrer sur l'innovation technologique et l'amélioration de la qualité des produits pour répondre aux besoins diversifiés de sa clientèle mondiale et encourager le développement de l'énergie renouvelable à travers le monde. »

Pour en savoir plus, veuillez contacter :

Xiaorui Sun

+86-10-6361-1888 poste 1698

bj.sunxr@jasolar.com