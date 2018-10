JA Solar ha fornito tutti i moduli per la prima centrale elettrica solare su grande scala in Bangladesh

PECHINO, 1 ottobre 2018 /PRNewswire/ -- JA Solar Holdings Co., Ltd., produttore leader mondiale di prodotti fotovoltaici con elevate prestazioni, ha annunciato oggi di avere fornito tutti i i moduli solari per la prima centrale solare su grande scala in Bangladesh con una capacità installata di 28 MW.

Il progetto, realizzato a Teknaf, è stato collegato con successo alla rete elettrica a settembre 2018. Tenuto conto delle frequenti mancanze di energia elettrica nella regione, la realizzazione di una centrale solare aiuterà a far fronte alle interruzioni di energia elettrica, infatti l'energia generata dalla centrale è in grado di soddisfare l'80% della domanda di elettricità della zona. Inoltre, si prevede che la centrale solare ridurrà le emissioni di anidride carbonica per 20.000 tonnellate all'anno rispetto a una centrale elettrica diesel della stessa capacità. Il governo del Bangladesh intende generare 2.000 MW di elettricità da energia solare entro il 2021. Questo progetto rappresenta il primo passo del governo per realizzare il nuovo piano energetico, e assume una grande significatività nello sviluppo di nuove forme per la generazione di energia nel Paese.

Il progetto sarà realizzato in prossimità del maggiore fiume della regione e si trova a 1 km dalla costa. Il clima sempre caldo nel corso dell'anno, umido e ventoso, oltre al suolo salino e alcalino rappresentano delle condizioni molto rigide per le prestazione dei moduli solari. I moduli solari di JA Solar hanno superato test rigorosi per l'affidabilità e l'adattabilità ambientale a lungo termine, e presentano un'eccellente resistenza all'attenuazione da PID (Degrado potenziale indotto), alla corrosione da salsedine e alla pressione del vento, e sono in grado di conservare una generazione di energia elettrica stabile e a elevata efficienza a lungo termine. Il progetto è stato realizzato da Technaf Solartech Energy Limited (TSEL), una società controllata di Joules Power. Nuher Latif Khan, Amministratore Delegato di TSEL, ha affermato, "I moduli di JA Solar offrono vantaggi speciali per la generazione di energia elettrica, e l'elettricità prodotta dalla centrale elettrica solare ha superato di molto le nostre aspettative.."

Mr. Baofang Jin, Presidente e Amministratore Delegato di JA Solar, ha dichiarato, "JA Solar continuerà con il proprio impegno sull'innovazione tecnologica e sul miglioramento della qualità dei prodotti per soddisfare i bisogni diversificati dei nostri clienti globali e per promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili a livello globale."

