JA Solar Japan obchodzi 7. rocznicę

PEKIN, 11 październik 2019 r. /PRNewswire/ -- Dnia 17 września w Tokio, stolicy Japonii, firma JA Solar Japan obchodziła siódmą rocznicę powstania. Starszy wiceprezes firmy JA Solar Huang Xinming wziął udział w wydarzeniu i wygłosił mowę wyrażającą wdzięczność firmy w stosunku do lokalnych klientów za ich wsparcie od chwili powstania firmy oraz podzielił się poglądami na temat przyszłego rozwoju energii odnawialnej. Goście z ponad setki firm, w tym Hitachi, Panasonic, Marubeni i JGC byli świadkami tego ważnego wydarzenia w historii firmy.

Japonia przywiązuje wielką wagę do rozwoju i zastosowania energii odnawialnej, a zwłaszcza energii solarnej. W porównaniu do innych rynków Japonia ma wyższe wymagania co do jakości i wydajności produktów solarnych. W 2012 r. firma JA Solar założyła oddział w Tokio i szybko zdobyła uznanie na rynku ze względu na doskonałość produktów i usług. Marka JA Solar spotkała się z powszechną akceptacją ze strony miejscowych klientów. Firma zajmuje pozycję lidera pod względem dostaw do Japonii, obejmując niemal 10% udziałów rynkowych. Firma nawiązała solidne relacje z setkami lokalnych partnerów biznesowych i osiągnęła wysoką penetrację rynku produktami we wszystkich 47 regionach administracyjnych Japonii. Firma JA Solar cieszy się opinią najbardziej zaufanej marki fotowoltaicznej.

Firma JA Solar skupia się na badaniach i rozwoju oraz produkcji wysoko wydajnych produktów fotowoltaicznych, a także wprowadza na rynek japoński zaawansowane produkty. W zeszłym roku firma pozyskała patent na dwustronną technologię PERC w Japonii, co potwierdza innowacyjność JA Solar oraz uznanie i ochronę praw do własności intelektualnej w Japonii. W lutym firma zaprezentowała półogniwowe moduły monokrystaliczne PERC 9BB na targach PV EXPO 2019. Model ten jest bardzo dobrą opcją pod względem zmniejszania kosztów LCOE i osiągnięcia parytetu sieci. W lipcu firma JA Solar podpisała umowę licencyjną na patent wzmacniania galem z Shin-Etsu Chemical. Rozwiązanie to ma jeszcze zwiększyć wydajność produktów firmy JA Solar, pozwalając firmie na zapewnienie większej liczby niezwodnych produktów na potrzeby klientów.

– Osiągnięcia JA Solar na japońskim rynku są owocem naszych wysiłków w zakresie wysokiej jakości produktów i usług. Nadal będziemy obsługiwać japoński rynek, zapewniając klientom dostęp do wysokiej jakości produktów i usług oraz będziemy promować rozwój branży fotowoltaicznej w kraju – skomentował przewodniczący rady dyrektorów firmy JA Solar Jin Baofang.

