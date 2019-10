JA Solar Japonsko oslavuje 7. výročie založenia

PEKING, 11. októbra 2019 /PRNewswire/ -- 17. septembra oslávil JA Solar Japonsko v japonskom Tokiu 7. výročie svojho založenia. Osláv sa zúčastnil viceprezident spoločnosti JA Solar Huang Xinming, aby predniesol reč vyjadrujúcu poďakovanie firmy miestnym klientom za podporu, ktorú spoločnosti JA Solar od samotného začiatku poskytujú a zdieľal svoje vízie o budúcnosti rozvoja obnoviteľnej energie. Tento významný míľnik v histórii spoločnosti si nenechali ujsť hostia zo stoviek firiem, medziiným Hitachi, Panasonic, Marubeni a JGC.

Japonsko venuje rozvoju sektora obnoviteľnej energie, najmä solárnym elektrárňam, veľkú pozornosť. V porovnaní s ostatnými trhu má Japonsko vyššie požiadavky na kvalitu a účinnosť solárnych produktov. V roku 2012 založila spoločnosť JA Solar svoju pobočku v Tokiu a miestny trh čoskoro rozpoznal potenciál spoločnosti vďaka vynikajúcim produktom a službám. JA Solar sa tak rýchlo etabloval aj medzi miestnymi zákazníkmi. Spoločnosť dnes vedie v počte dodávok do Japonska s takmer 10-percentným podielom na trhu. Vybudovala si pevné vzťahy so stovkami miestnych obchodných partnerov a prenikla na trh so svojimi výrobkami pokrývajúcimi všetkých 47 administratívnych regiónov Japonska. Firma JA Solar je uznávaná ako najdôveryhodnejšia spoločnosť v oblasti fotovoltiky.

JA Solar sa zameriava na výskum, vývoj a výrobu vysokoúčinných fotovoltických produktov a na japonský trh prichádza s mnohými vyspelými technológiami. V minulom roku získal JA Solar patent na svoju bifaciálnu PERC technológiu v Japonsku, čo je dôkazom inovatívnosti tejto značky a ochrany a uznania práv duševného vlastníctva v Japonsku. Vo februári firma predstavila half-cell mono PERC modul 9BB počas veľtrhu PV EXPO 2019, ktorý sa vyznačuje znížením nákladov na výrobu a schopnosťou zabezpečiť paritu siete. V júli JA Solar podpísal dohodu o patentovej licencii na dopovanie gáliom s firmou Shin-Etsu Chemical. Táto technológia by mala ďalej skvalitniť výkon produktov firmy JA Solar a prinášať zákazníkom ešte spoľahlivejšie výrobky.

Jin Baofang, predseda správnej rady spoločnosti JA Solar, uviedol: „To, čo sme dosiali na japonskom trhu, je výsledkom orientácie na vysokokvalitné produkty a služby. Našim zákazníkom v Japonsku chceme ďalej poskytovať len tú najvyššiu kvalitu výrobkov a služieb a podporovať rozvoj fotovoltického odvetvia v krajine."

Related Links

http://www.jasolar.com/html/en/



SOURCE JA Solar Co., Ltd.