JA Solar liefert sämtliche Module für erstes großformatiges Solarkraftwerk in Bangladesch aus

BEIJING, 1. Oktober 2018 /PRNewswire/ -- JA Solar Holdings Co. Ltd., ein weltweit führender Hersteller von Fotovoltaikprodukten hoher Leistung, hat heute bekannt gegeben, dass man sämtliche Solarmodule für das erste großformatige Solarkraftwerk in Bangladesch mit einer installierten Kapazität von 28 MW ausgeliefert hat.

Standort des Projektes ist Teknaf und der Anschluss an das Stromnetz erfolgte im September 2018. Die Region leidet an häufigen Stromausfällen und der Bau des Solarkraftwerkes wird dabei helfen, Stromknappheiten zu mildern. Das Kraftwerk kann 80 % des Elektrizitätsbedarfes der Region decken. Zudem wird damit gerechnet, dass das Solarkraftwerk die Emissionen von Kohlendioxid im Vergleich mit einem durch Diesel betriebenen Kraftwerk derselben Größe jährlich um 20.000 t reduziert. Die Regierung von Bangladesch beabsichtigt, bis zum Jahr 2021 2.000 MW Solarstrom zu erzeugen. Dieses Projekt ist der erste Schritt der Regierung zur Umsetzung des neuen Energieplans. Er hat für die Entwicklung neuer Energie im Lande großer Bedeutung.

Das Projekt befindet sich nahe des größten Flusses der Region und innerhalb von 1 km der Küste. Das Klima ist ganzjährig warm, feucht und windig und der Boden salzig und alkalisch, was zu hohen Anforderungen an die Leistung der Solarmodule führt. Die Solarmodule von JA Solar durchlaufen rigorose Tests bezüglich langfristiger Zuverlässigkeit und Umweltfreundlichkeit. Sie zeigen herausragende Widerstandsfähigkeit gegenüber PID-Abschwächung, sowie Korrosion durch Sprühsalz und Winddruck und behalten langfristig stabile Stromabgabe mit hoher Effizienz bei. Das Produkt wurde durch Technaf Solartech Energy Limited (TSEL) erbaut, eine Tochtergesellschaft von Joules Power. Nuher Latif Khan, Geschäftsführer von TSEL, sagte: „Die Module von JA Solar verfügen bei der Stromerzeugung über klare Vorteile. Der Stromausstoß des Solarkraftwerkes hat unsere Erwartungen deutlich überstiegen."

Herr Baofang Jin, Präsident und CEO von JA Solar, sagte: „JA Solar wird sich weiterhin auf die technische Innovation und Verbesserung der Produktqualität konzentrieren, um den diversen Bedarf unseres globalen Kundenstammes zu decken und die Entwicklung erneuerbarer Energien weltweit zu fördern."

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Xiaorui Sun

+86-10-6361-1888 App.1698

bj.sunxr@jasolar.com