JA Solar obtém nova conquista em potência modular com seu modulo solar de alta eficiência de última geração que atinge um recorde de mais de 525 W

PEQUIM, 11 de maio de 2020 /PRNewswire/ -- A JA Solar, uma importante fabricante de produtos fotovoltaicos de alto desempenho, anunciou que a potência dos seus módulos solares de alta eficiência testados em condições normais estabeleceu um novo recorde no setor, atingindo mais de 525 W. Este módulo fotovoltaico de potência extremamente alta de mais de 525 W foi concebido para satisfazer o desejo e a demanda dos clientes por reduzir ainda mais o custo nivelado de energia (LCOE) e maximizar o valor econômico dos sistemas fotovoltaicos para a produção de energia renovável. O objetivo desta nova série de módulos fotovoltaicos de alta potência é levar os produtos fotovoltaicos de alta qualidade e rentáveis da JA Solar a um nível totalmente novo para seus clientes do mundo inteiro. Os módulos estarão disponíveis comercialmente no segundo semestre de 2020.

"Na JA Solar, estamos focados em inovação tecnológica e empenhados em fornecer produtos fotovoltaicos de alta eficiência e confiáveis aos nossos clientes do mundo inteiro. Nosso valor "o cliente é o foco" levou-nos a obter esta conquista, o que nos permite obter o reconhecimento tanto do setor fotovoltaico como dos nossos valiosos clientes", declarou Jin Baofang, presidente do conselho diretor e CEO da JA Solar.

"Nossa última conquista na produção de energia modular é outro marco nos esforços da JA Solar para melhorar o desempenho dos produtos e causar benefícios econômicos de longo prazo para nossos clientes. No futuro, manteremos nosso foco na inovação tecnológica dos nossos produtos para impulsionar o desenvolvimento da indústria fotovoltaica e permitir que mais pessoas usufruam dos benefícios da energia limpa", ele acrescentou.

FONTE JA Solar Technology Co., Ltd.

SOURCE JA Solar Technology Co., Ltd.