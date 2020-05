JA Solar organisera un webinaire le 18 mai aux côtés des meilleurs experts en photovoltaïque

En 2020, à l'heure où une multitude d'opportunités et de défis surviennent sur le marché PV mondial en raison de l'émergence continue de nouvelles technologies, interviennent des coûts d'opportunité supérieurs ainsi que des avancées technologiques et des modernisations de produits.

En tant qu'organisatrice du webinaire, JA Solar entend offrir une plateforme de premier plan qui permet aux partenaires mondiaux de résoudre les défis et de découvrir les opportunités futures liées au développement de produits PV, dans le cadre desquelles ils peuvent conjointement produire des solutions destinées à éliminer le dilemme actuel auquel le secteur est confronté. Le webinaire fait intervenir plusieurs experts sectoriels de premier plan, parmi lesquels le professeur Martin Green, père du photovoltaïque, et Wang Bohua, secrétaire général de l'Association chinoise du secteur photovoltaïque, et présente les solutions solaires haute-efficience de JA Solar, ainsi que sa feuille de route en matière de développement de produits pour le marché mondial.

