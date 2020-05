JA Solar osiąga nowy przełom w zakresie mocy wyjściowej ze swoim modułem nowej generacji o wysokiej wydajności osiągającej rekordowy wynik 525W+

PEKIN, 11 maja 2020 /PRNewswire/ -- Spółka JA Solar, czołowy producent wyrobów fotowoltaicznych o wysokiej wydajności, ogłosiła dzisiaj, że jej moduły słoneczne osiągnęły nowy rekord w zakresie mocy wyjściowej z wynikiem powyżej 525W w standardowych warunkach testowych. Moduły fotowoltaiczne o wysokiej mocy 525W+ zostały zaprojektowane, aby sprostać zapotrzebowaniu klientów w zakresie obniżenia kosztów LCOE (uśredniony koszt energii elektrycznej) i maksymalizacji wartości ekonomicznej systemów fotowoltaicznych do produkcji energii odnawialnej. Głównym celem wprowadzenia tej serii modułów o wysokiej mocy jest wejście JA Solar i jej produktów fotowoltaicznych o wysokiej jakości i efektywności kosztowej na nowy poziom dla globalnego odbiorcy. Moduły będą dostępne na ryku w drugiej połowie 2020.

„W JA Solar skupiliśmy się na innowacji technologicznej i dokładamy wszelkich starań, by dostarczać solidne rozwiązania fotowoltaiczne o wysokiej wydajności dla klientów na całym świecie. Nasza polityka wartości skupionych na kliencie pomogła nam osiągnąć ten przełom i pozwoliła na uzyskanie uznania zarówno ze strony branży fotowoltaicznej, jak i naszych cennych klientów" - powiedział Jin Baofang, prezes Zarządu i dyrektor generalny w JA Solar.

„Najnowszy przełom w zakresie mocy wyjściowej modułu to kolejny kamień milowy, jeśli chodzi o wysiłki JA Solar na drodze do zwiększania wydajności produktów i długofalowych korzyści ekonomicznych naszych klientów. W przyszłości nadal będziemy skupiali się na innowacjach technologicznych, by napędzać rozwój branży fotowoltaicznej i pozwolić coraz większej liczbie ludzi cieszyć się z korzyści, jakie niesie ze sobą czysta energia" - dodaje.

