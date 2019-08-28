JA Solar осуществила поставку монокристаллических модулей PERC для украинской солнечной электростанции мощностью 33,1 МВт

ПЕКИН (BEIJING), 28 августа 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания JA Solar Co., Ltd, ведущий мировой производитель высокоэффективных фотоэлектрических продуктов, сообщила о поставке полного комплекта высокоэффективных монокристаллических модулей PERC для нужд украинской солнечной электростанции мощностью 33,1 МВт, получившей название "Скифия-Солар-2". Объект был успешно подключен к национальной энергосети в июле этого года. Эта электростанция - один из крупнейших в стране фотоэлектрических проектов с использованием монокристаллических модулей PERC, и имеет огромное значение для развития украинского сектора возобновляемой энергетики.

С момента выхода на рынок Украины в 2015 году компания JA Solar сумела завоевать себе высокую репутацию, в первую очередь, благодаря высокому качеству своей продукции и развитым партнерским связям с местными отраслевыми лидерами, включая организатора проекта "Скифия-Солар-2" UDP Renewables, входящего в состав UFuture Investment Group - украинской частной инвестиционной группы с головным офисом в Киеве. В последние 4 года на долю поставок оборудования JA Solar приходится свыше 30% местного рынка солнечной энергетики.

Созданная совместными усилиями JA Solar и UDP Renewables электростанция "Скифия-Солар-2" ознаменовала начало второго этапа масштабного проекта сферы возобновляемой энергетики "Скифия-Солар". Электростанция расположена в Запорожской области Украины, характеризующейся заметными температурными перепадами на протяжении всего года. Все фотоэлектрические модули, используемые в рамках этого проекта, разработаны на базе высокоэффективной технологии PERC от компании JA Solar. Продукция JA Solar проходит строжайшие испытания на долгосрочную надёжность и адаптируемость к окружающей среде. Солнечные модули этой компании отличаются превосходным температурным коэффициентом и высокими показателями стойкости к ослаблению PID. Модули обеспечивают высокую надежность и отличную энергогенерирующую эффективность в экстремальных погодных условиях, гарантируя стабильную работу электростанции. По предварительным расчетам, новая солнечная ферма будет генерировать 42 000 000 кВт-ч электроэнергии и позволит сократить выбросы диоксида углерода на 51 000 т в год. Вырабатываемого станцией электричества будет достаточно для удовлетворения нужд 13 300 домохозяйств.

Как отметил глава правления и генеральный директор JA Solar Цзинь Баофан (Jin Baofang): "Украинский рынок фотовольтаики растет стремительными темами. Чтобы предоставлять клиентам высоконадежное оборудование и профессиональные сервисы, JA Solar и дальше будет работать над модернизацией своих технологий и оптимизацией сервисной инфраструктуры, укрепляя свои позиции и наращивая присутствие на рынке Восточной Европы".

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SOURCE JA Solar Co., Ltd.