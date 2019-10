JA Solar ottiene la licenza da parte della Shin-Etsu Chemical per i diritti di proprietà intellettuale dei wafer di silicio drogati con gallio per applicazioni delle celle solari

PECHINO, 11 ottobre 2019 /PRNewswire/ -- JA Solar ha raggiunto un accordo con la Shin-Etsu Chemical del Giappone per ottenere la licenza delle sue proprietà intellettuali nell'utilizzo dei wafer di silicio drogati con gallio per applicazioni delle celle solari. La Shin-Etsu Chemical detiene una serie di brevetti sul drogaggio al gallio dei cristalli di silicio e sull'utilizzo dei wafer di silicio cristallino di tipo p drogati al gallio per la produzione di celle solari. Una cerimonia ufficiale per la firma dell'accordo si è tenuta recentemente a Tokyo, Giappone per rendere effettiva la concessione a JA Solar dei diritti di proprietà intellettuale in diverse nazioni e regioni in cui sono stati coperti i brevetti.

È risaputo che le celle solari che utilizzano wafer di silicio di tipo p drogati al boro hanno sofferto a lungo di quella che è chiamata degradazione indotta dalla luce (LID) dopo l'accensione iniziale della luce. Con l'adozione negli ultimi anni di strutture di celle PERC, i problemi di LID assieme a quelli provocati dalle celle solari fatte con wafer di silicio drogate al borio sono diventati più importanti. L'utilizzo dei wafer di silicio drogati al gallio può efficacemente attenuare questo tipo di problema che assicura che le prestazioni dei moduli fotovoltaici di wafer di silicio di tipo p rendono le celle solari più stabili e migliori nella produzione di energia a lungo termine.

Jin Baofang, Presidente e Amministratore Delegato di JA Solar, ha dichiarato che "l'utilizzo dei wafer di silicio drogati con gallio per le applicazioni delle celle solari si traduce sicuramente in un miglioramento delle prestazioni delle celle solari e dei moduli fotovoltaici, nonché nel miglioramento della loro affidabilità a lungo termine. Essendo titolare del brevetto di diverse tecnologie di punta, tra cui la tecnologia PERC bi facciale in Cina e in altri paesi, JA Solar ha beneficiato e supporta sempre la protezione della proprietà intellettuale. Apprezziamo enormemente la Shin-Etsu Chemical che ha concesso a JA Solar i suoi diritti di proprietà intellettuale della tecnologia di silicio cristallino drogato con gallio, poiché questo rappresenta un passo importante per JA Solar nell'introduzione di tecnologie avanzate e nel supporto alla protezione delle proprietà intellettuali del settore. JA Solar continuerà a sviluppare e a garantire ai propri clienti di tutto il mondo prodotti fotovoltaici altamente performanti e soluzioni energetiche pulite grazie all'innovazione tecnologica e al miglioramento continuo delle prestazioni."

