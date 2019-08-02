JA Solar поставила двусторонние PERC-модули с двойным стеклянным покрытием для крупнейшего проекта NEM в Малайзии

ПЕКИН (BEIJING), 2 августа 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания JA Solar Co., Ltd, ведущий мировой производитель высокоэффективного фотоэлектрического оборудования, сообщила о поставке всех двусторонних PERC-модулей с двойным стеклянным покрытием для нужд солнечной электростанции Goodyear мощностью 2,5 МВт в Малайзии. Объект является крупнейшей на сегодняшний день электростанцией, расположенной на крыше здания и создаваемой в рамках программы NEM (Net Energy Metering). Проект также имеет большое значение для прикладного применения высокоэффективных моделей и развития возобновляемой энергетики в Малайзии.

Программа NEM (Net Energy Metering) - один из важнейших малазийских проектов энергетического сектора. Она направлена на расширение масштабов прикладного применения солнечной энергии на промышленном, коммерческом и сельскохозяйственном рынках, а также на популяризацию солнечных электростанций, устанавливаемых на крышах зданий. Релизация программы послужит мощным стимулом для развития солнечной энергетики в этом регионе. Малазийский министр по делам энергетики, науки, техники, окружающей среды и изменений климата Ё Би Инь (Yeo Bee Yin) приняла участие в церемонии сдачи готовой солнечной электростанции Goodyear мощностью 2,5 мВт и выступила на этом мероприятии с приветственной речью.

Станция, расположенная в городе Шах-Алам на западном побережье Малазийского полуострова, принадлежит одному из крупнейших мировых производителей автомобильных шин - компании Goodyear. На крыше производственного комплекса Goodyear установлены высокоэффективные двусторонние PERC-модули с двойным стеклянным покрытием от компании JA Solar. Солнечная электростанция, оборудованная подобными модулями, способна удовлетворять 11,5% суточной потребности предприятия в электричестве.

Высокоэффективные двусторонние PERC-модули JA Solar с двойным стеклянным покрытием сочетают в себе преимущества сверхпроизводительной технологии двусторонних PERC-элементов и конструкции с двойным стеклянным покрытием, а коэффициент их двусторонней эффективности превышает 70%. Данные изделия компании JA Solar отличаются превосходной генерирующей способностью, высокой производительностью в условиях низкого освещения и стойкостью к PID даже в экстремальных погодных условиях - например, при высокой температуре и влажности. Авторитетное агентство TÜV Rheinland по результатам испытаний подтвердило, что двусторонние PERC-модули китайского производителя способны генерировать на 10,5% больше энергии по сравнению с традиционными моно-продуктами. Подобные модули являются превосходной альтернативой для пользователей, стремящихся к высокой окупаемости своих инвестиций.

Больше информации см. на веб-сайте http://www.jasolar.com/html/en/.

Related Links

http://www.jasolar.com



SOURCE JA Solar Co., Ltd.