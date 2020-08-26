JA Solar поставила модули для крупнейшего гибридного проекта солнечной и ветровой энергетики в Южной Корее

ПЕКИН (BEIJING), 26 августа 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания JA Solar сообщила о поставке модулей для крупнейшей в Южной Корее горной солнечной электростанции с установленной мощностью в 93 мВт, построенной на территории существующего ветропарка 40 мВт. Этот гибридный энергетический проект совокупной мощностью 133 мВт является крупнейшим в своем роде для Южной Кореи.

По предварительным расчетам, ветровая и солнечная электростанции будут вырабатывать 120 млн кВт-ч электричества в год, удовлетворяя потребности около 30 000 домохозяйств и принося ежегодный доход в размере 30 млрд вон (около 25 млн долл. США). Солнечная электростанция мощностью 93 мВт должна обеспечить сокращение выбросов парниковых газов на 56 000 тонн в год, что эквивалентно высадке 310 000 сосен.

Проект реализуется на свободной площади ветропарка. Создание СЭС направлено на удовлетворение растущего спроса на экологически чистые энергоресурсы в регионе при эффективном использовании земли. Инновационные технологии гибридной выработки солнечной и ветровой энергии позволяют повысить надежность энергоснабжения по сниженной себестоимости.

Проект являются частью текущей инициативы JA Solar по активному освоению новых сценариев применения возобновляемых источников энергии с акцентом на разработке фотовольтаических технологий. Компания имеет обширный опыт поставки модулей для высокотехнологичных проектов, включая сверхвысоковольную станцию электропередачи в провинции Цинхай, построенную Huanghe Hydropower с использованием модулей совокупной мощностью 490 мВт, а также комбинированную СЭС с хранилищем энергии 32 мВт на острове Хоккайдо и первый малазийский проект использования двусторонних модулей с трекерами. С помощью подобных инновационных сценариев внедрения передовых фотовольтаических продуктов компания непрерывно стимулирует развитие отрасли солнечной энергетики.

С момента выхода JA Solar на южнокорейский рынок в 2011 году предприятие сумело обеспечить себе высокую репутацию и наработать обширную клиентскую базу в стремительно развивающемся сегменте фотовольтаики. Высокоэффективные продукты JA Solar прошли сертификацию на соответствие Корейским промышленным стандартам (KS) и получили признание среди местных отраслевых экспертов. С целью оперативного обслуживания и поддержки региональных клиентов в 2018 году компания открыла собственный филиал в Южной Корее. В 2019 году филиал JA Solar удостоилась премии южнокорейской отрасли солнечной энергетики "За выдающиеся результаты рыночной деятельности".

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http://www.jasolar.com/html/en/



SOURCE JA Solar Technology Co., Ltd.