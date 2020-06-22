JA Solar поставила солнечные модули для электростанции мощностью 110 мВт в японском регионе Кансай

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JA Solar Technology Co., Ltd

Jun 22, 2020, 06:49 ET

ПЕКИН (BEIJING), 22 июня 2020 г. /PRNewswire/ -- Недавно компания JA Solar сообщила о получении заказа на поставку модулей Mono PERC MBB для нужд солнечной электростанции мощностью 110 мВт в японском регионе Кансай. На сегодняшний день, этот крупнейший фотоэлектрический проект в стране. Подключение станции к национальной энергосети запланировано на март 2022 года. После ввода в эксплуатацию СЭС будет вырабатывать 150 млн кВт-ч электроэнергии, ежегодно сокращая выбросы оксида углерода на 50 000 тонн.

С момента выхода на японский рынок в 2011 году JA Solar заметно расширила свое присутствие на региональном рынке солнечной энергетики, предоставляя клиентам первоклассные моно- и поликристаллические фотоэлектрические системы, оснащенные передовыми технологиями собственной разработки. Входя в число первых производителей PV-техники, внедривших технологию PERC в промышленном масштабе, а также являясь единственным китайским предприятием, получившим японский патент на свою продукцию на солнечной энергетики, компания JA Solar поставляет высококачественную, сверхсовременную продукцию и клиентоориентированный сервис, пользуясь высоким авторитетом на рынке Японии. По состоянию на конец 2019 года общий объем поставок солнечных модулей JA Solar в Страну восходящего солнца превысил 4 гВт, благодаря чему доля присутствия компании на региональном рынке составила более 10%.

"Японская отрасль солнечной энергетики достаточно хорошо развита, и местные клиенты предъявляют высокие требования к качеству и эффективности фотоэлектрического оборудования. И благодаря превосходным показателям функциональности и эксплуатационной надежности своей продукции, на протяжении последних девяти лет JA Solar сохраняет высокую репутацию на японском рынке, - прокомментировал глава правления и генеральный директор JA Solar Цзинь Баофан (Jin Baofang). - В дальнейшем мы продолжим разрабатывать высокоэффективные фотоэлектрические технологии, предоставляя нашим клиентам по всему земному шару продукцию и сервисы высочайшего качества".

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SOURCE JA Solar Technology Co., Ltd

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