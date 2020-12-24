JA Solar поставляет фотоэлектрические модули для крупнейшей солнечной электростанции в Венгрии

News provided by

JA Solar Technology Co., Ltd.

Dec 24, 2020, 06:56 ET

ПЕКИН, 24 декабря 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания JA Solar недавно объявила о поставке модулей мощностью 54 МВт для солнечной электростанции Капошвар в Венгрии. Эта электростанция, полная проектная мощность которой составляет 100 МВт, является крупнейшей солнечной электростанцией в Венгрии и фактически во всей Центральной Европе. Ее инвестором и застройщиком является Китайская национальная корпорация по импорту и экспорту машинного оборудования (China National Machinery Import & Export Corporation) — дочерняя организация группы China General Technology. Подключение этой станции к электросети ожидается в феврале 2021 года.

В целях совершенствования энергетической инфраструктуры, где доминируют уголь и атомная энергетика, а также для повышения энергетической самодостаточности правительство Венгрии активно поддерживает разработку и строительство объектов возобновляемой энергетики. Разработка и строительство объекта в Капошваре активно поддерживаются местными органами власти. На церемонии запуска проекта, состоявшейся в 2019 году, присутствовал министр инноваций и технологий Венгрии Ласло Палькович (László Palkovics), выступивший с приветственной речью. Он заявил, что солнечная электростанция Капошвар является одним из ключевых проектов сотрудничества в энергетической сфере между Венгрией и Китаем, имеющим огромное значение для содействия развитию экологически чистой энергетики.

Компания JA Solar, ставящая своей целью «развитие солнечной энергетики на благо всего человечества», активно совершенствует свою продукцию и технические услуги в целях популяризации и использования солнечной энергии на мировом рынке. В Венгрии, являющейся одним из важнейших рынков солнечной энергии в Центральной Европе, компания JA Solar также содействует развитию местного рынка фотоэлектрических элементов, сотрудничая с местными дистрибьюторами и другими отечественными и зарубежными предприятиями.

Контактная информация: Oriana Zhang (Ориана Чжан), +86-10-63611888-1697, [email protected]

SOURCE JA Solar Technology Co., Ltd.

Also from this source

JA Solar suministra módulos fotovoltaicos para la mayor planta...

Spoločnosť JA Solar dodala fotovoltaické moduly pre prvé...

Explore

More news releases in similar topics