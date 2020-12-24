JA Solar поставляет фотоэлектрические модули для крупнейшей солнечной электростанции в Венгрии

ПЕКИН, 24 декабря 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания JA Solar недавно объявила о поставке модулей мощностью 54 МВт для солнечной электростанции Капошвар в Венгрии. Эта электростанция, полная проектная мощность которой составляет 100 МВт, является крупнейшей солнечной электростанцией в Венгрии и фактически во всей Центральной Европе. Ее инвестором и застройщиком является Китайская национальная корпорация по импорту и экспорту машинного оборудования (China National Machinery Import & Export Corporation) — дочерняя организация группы China General Technology. Подключение этой станции к электросети ожидается в феврале 2021 года.

В целях совершенствования энергетической инфраструктуры, где доминируют уголь и атомная энергетика, а также для повышения энергетической самодостаточности правительство Венгрии активно поддерживает разработку и строительство объектов возобновляемой энергетики. Разработка и строительство объекта в Капошваре активно поддерживаются местными органами власти. На церемонии запуска проекта, состоявшейся в 2019 году, присутствовал министр инноваций и технологий Венгрии Ласло Палькович (László Palkovics), выступивший с приветственной речью. Он заявил, что солнечная электростанция Капошвар является одним из ключевых проектов сотрудничества в энергетической сфере между Венгрией и Китаем, имеющим огромное значение для содействия развитию экологически чистой энергетики.

Компания JA Solar, ставящая своей целью «развитие солнечной энергетики на благо всего человечества», активно совершенствует свою продукцию и технические услуги в целях популяризации и использования солнечной энергии на мировом рынке. В Венгрии, являющейся одним из важнейших рынков солнечной энергии в Центральной Европе, компания JA Solar также содействует развитию местного рынка фотоэлектрических элементов, сотрудничая с местными дистрибьюторами и другими отечественными и зарубежными предприятиями.

Контактная информация: Oriana Zhang (Ориана Чжан), +86-10-63611888-1697, [email protected]

SOURCE JA Solar Technology Co., Ltd.