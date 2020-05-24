JA Solar представит новую линейку фотоэлектрических модулей на онлайн-выставке

Выставка будет проходить в режиме виртуальной реальности (ВР): посетители смогут осматривать выставочный стенд и представленные на нем продукты под углом 360 градусов.

Производитель фотоэлектрического оборудования, зарегистрированный на Шэньчжэньской фондовой бирже, продемонстрирует полный спектр солнечных модулей, включая изделия системы 450 Вт+ и новый сверхпроизводительный PV-модуль DeepBlue 3.0 с выходной мощностью на уровне до 525 Вт+.

В ходе мероприятия специалисты JA Solar расскажут о преимуществах продукции компании и ответят на вопросы публики. С подробной спецификацией модулей в формате видео и изображений можно будет ознакомиться по запросу.

Глава правления и генеральный директор JA Solar Цзинь Баофан (Jin Baofang) прокомментировал: "Наша компания стремится к глобальному развитию и в последние годы заметно нарастила свое присутствие на международных рынках. JA Solar прилагает все усилия к созданию первоклассных продуктов и сервисов. Наша онлайн-выставка поможет клиентам из самых различных сфер и часовых поясов ближе познакомиться с продукцией JA Solar. Мы и дальше будем искать новые пути для повышения качества обслуживания наших клиентов по всему земному шару".

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1171961/JA_Solar.jpg

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https://www.jasolar.com/



SOURCE JA Solar Technology Co., Ltd