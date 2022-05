JA Solar představuje nový fotovoltaický modul typu n s názvem DeepBlue 4.0 X

Kromě výhod převzatých z původních modulů DeepBlue 3.0 využívá DeepBlue 4.0 X i nejnovější technologie společnosti JA Solar včetně článku Bycium+, jehož účinnost může při hromadné výrobě díky vysoce kvalitnímu substrátu a struktuře dosáhnout více než 24,8 %. Modul DeepBlue 4.0 X je také vybaven patentovanou technologií zapouzdření modulu s vysokou hustotou GFI (Gapless flexible interconnection, bezešvé pružné spojení), která řeší mechanické namáhání v místech propojení článků použitím kruhové pásky s vyrovnávací úpravou a optimalizovaným zapouzdřovacím materiálem, čímž eliminuje riziko vzniku mikrotrhlin. To vše dodává DeepBlue 4.0 X vyšší spolehlivost a energetickou výtěžnost s maximálním výkonem 625 W a účinností až 22,4 %.

Podle Kun Tanga, ředitele oddělení produktových technologií ve společnosti JA Solar, pracovala společnost JA Solar na technologii polovodičů typu n již několik let a po dlouhodobých investicích do výzkumu a vývoje a řadě experimentů je nyní konečně připravena přikročit k sériové výrobě. Pro ověření výkonnosti výrobku při výrobě energie zahájily společnosti JA Solar a TÜV NORD jednoroční (únor 2021-únor 2022) test energetického výnosu v Čínském fotovoltaickém testovacím centru v Jin-čchuanu na severozápadě Číny. Výsledky ukazují, že energetický výtěžek modulu typu n založeného na článcích Bycium+ je o 3,9 % vyšší než u modulů typu p-PERC. Podle údajů ze simulací fotovoltaických systémů společnosti JA Solar dosahuje snížení nákladů BOS (Balance of System cost, náklady na systémové komponenty) u modulu DeepBlue 4.0 X oproti modulům typu p až 2,1 % a LCOE (Levelized Cost of Electricity, měrných nákladů na výrobu energie) až 4,6 %, což dále zvyšuje IRR (Internal Rate Return, vnitřní výnosové procento) a přináší větší hodnotu pro zákazníka.

Pan Xinwei Niu, člen představenstva a senior viceprezident společnosti JA Solar, uvedl: „Vývoj nízkouhlíkových a ekologických řešení je nyní hlavní celosvětovou misí. Fotovoltaická energie se jako jedna z nejpružnějších a nákladově nejefektivnějších obnovitelných energií stala důležitým nástrojem pro dosažení uhlíkové neutrality. Společnost JA Solar se vždy – od typu p po typ n, od DeepBlue 3.0 až po DeepBlue 4.0 X – držela koncepce produktového designu 'orientovaného na zákazníka'. Stále se snažíme zlepšovat výkon fotovoltaických modulů a vytvořit tak větší hodnotu pro zákazníky, podpořit uplatnění fotovoltaické energie v celosvětovém měřítku a sehrát větší roli v procesu dosažení globální uhlíkové neutrality."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1820491/JA_Solar_new_product_DeepBlue_4_0_X.jpg

SOURCE JA Solar Technology Co., Ltd.