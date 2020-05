JA Solar réalise une nouvelle percée en matière de puissance délivrée des modules avec sa nouvelle génération de modules solaires à haut rendement atteignant une puissance record supérieure à 525 W

BEIJING, 12 mai 2020 /PRNewswire/ -- JA Solar, l'un des principaux fabricants de produits photovoltaïques à haut rendement, a annoncé que la puissance délivrée de ses modules solaires à haut rendement dans des conditions de test standard a établi un nouveau record dans le secteur en atteignant plus de 525 W. Ce module photovoltaïque d'une puissance ultra élevée supérieure à 525 W est conçu pour répondre au souhait et à la demande des clients en vue de réduire davantage le coût actualisé de l'énergie (LCOE) et de maximiser la valeur économique des systèmes photovoltaïques pour la production d'énergie renouvelable. L'objectif de cette nouvelle série de modules haute puissance est d'amener les produits photovoltaïques de haute qualité et rentables de JA Solar à un tout nouveau niveau pour ses clients du monde entier. Les modules seront disponibles à la vente au cours du second semestre de 2020.

« Chez JA Solar, nous nous sommes concentrés sur l'innovation technologique et nous nous sommes engagés à fournir des produits photovoltaïques fiables et à haut rendement à nos clients du monde entier. Notre valeur "centrée sur le client" nous a conduits à réaliser cette percée, qui nous permet de gagner la reconnaissance du secteur photovoltaïque et de nos précieux clients », a déclaré Jin Baofang, président du conseil d'administration et PDG de JA Solar.

« La dernière percée en matière de puissance délivrée des modules est une autre étape importante dans les mesures de JA Solar pour améliorer les performances des produits et accroître les avantages économiques à long terme des clients. À l'avenir, nous continuerons de nous concentrer sur l'innovation technologique de nos produits pour stimuler le développement du secteur photovoltaïque et permettre à un plus grand nombre de personnes de profiter des avantages de l'énergie propre », a-t-il ajouté.

SOURCE JA Solar Technology Co., Ltd.