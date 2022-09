JA Solar reçoit la plus haute note AAA dans les classements de bancabilité de PV ModuleTech

PÉKIN, 16 septembre 2022 /PRNewswire/ -- JA Solar a reçu la plus haute note AAA possible le 13 septembre lorsque PV Tech a publié ses classements de bancabilité PV ModuleTech pour le troisième trimestre de 2022. La liste a vu les avantages de fabrication de premier plan et la solide position financière de JA Solar se refléter dans des indicateurs clés tels que les expéditions, la disposition des capacités, la disposition des technologies et les performances financières. Selon le rapport, JA Solar est l'un des fournisseurs de catégorie A les plus constants en termes de tous les paramètres clés pour la période 2014 à 2022.

JA Solar Awarded Highest AAA Rating in PV ModuleTech Bankability Rankings

Un développement commercial régulier et équilibré dans le monde entier

Le 26 août, JA Solar a publié son rapport semestriel 2022, qui montre que les expéditions de JA Solar à l'étranger ont représenté 67 % au cours du premier semestre 2022. Ces dernières années, JA Solar a continué à étendre régulièrement sa portée internationale, les expéditions à l'étranger contribuant régulièrement à 60 % à 70 % des expéditions totales. JA Solar a désormais établi des chaînes industrielles complètes, respectivement dans le pays et à l'étranger, sur la base de ses 12 bases de fabrication dans le monde, fournissant un solide soutien en termes de capacité pour ses expéditions vers les marchés mondiaux.

La part de marché mondiale de JA Solar a atteint 14 % en 2021. Plus précisément, sa part sur les marchés établis a continué d'augmenter, notamment en Europe (environ 18 %) et en Chine (environ 19 %) ; sur les marchés émergents, la part de JA Solar en 2021 a atteint un niveau record de 46 % au Pakistan, 58 % en Malaisie et environ 40 % en Israël. En outre, elle a également trouvé de nouveaux débouchés tels que la Guyane en Amérique du Sud, la Sierra Leone en Afrique, Tahiti en Océanie et l'Ouzbékistan en Asie centrale, contribuant ainsi à un développement commercial régulier dans le monde entier. Comme indiqué dans le rapport PV ModuleTech, JA Solar deviendra plus compétitif sur le marché américain grâce à l'avancement de son schéma de production mondial.

Une longueur d'avance dans le développement axé sur la technologie

JA Solar n'a cessé d'augmenter ses investissements dans la recherche scientifique pour répondre à l'évolution de la demande du marché et promouvoir l'itération et la mise à niveau technologiques de l'industrie. Au premier semestre 2022, JA Solar s'était vu accorder 1 178 brevets pour la recherche et le développement indépendants. Le rendement de conversion moyen de ses cellules Percium produites en masse a atteint 23,7 % et celui des cellules de type-n a atteint 25 %.

En particulier, les modules DeepBlue 3.0 à base de cellules Percium ont attiré l'attention du marché dans le monde entier depuis l'expédition de la première commande en octobre 2020. À la fin du mois de juin 2022, les expéditions de ce produit s'élevaient à 24 GW. Il a été utilisé dans des projets mondiaux clés tels que le projet photovoltaïque sur le toit de la gare de Fengtai à Pékin, le projet photovoltaïque sur le toit du complexe des Nations Unies à Pékin, le plus grand projet intégré source-réseau-charge-stockage au monde à Ulanqab, en Mongolie intérieure, et le projet photovoltaïque flottant Uivermeertjes aux Pays-Bas, qui est le deuxième plus grand parc photovoltaïque flottant en dehors de l'Asie.

En mai 2022, JA Solar a lancé le module DeepBlue 4.0 X à base de cellules de type-n, qui affiche un rendement de conversion des cellules de 25 % et une puissance maximale de 625 W. Par rapport aux modules de type-p courants, DeepBlue 4.0 X peut réduire les coûts de l'équilibre du système (BoS) jusqu'à environ 2,1 % et les coûts du coût lissé de l'électricité (LCOE) de 3,5 % à 5 %, ce qui peut augmenter la rentabilité des projets et créer une plus grande valeur pour les clients. La capacité des cellules de type-n de JA Solar devrait dépasser 27 GW d'ici 2023, ce qui en fait l'une des premières entreprises à développer des cellules de type-n et à les mettre en production.

JA Solar promeut également la fabrication intelligente en accélérant la transformation numérique. Au cours du processus de production, elle a réalisé un contrôle de qualité méticuleux garantissant que la qualité est tenue en laisse grâce à son système de détection en temps réel et d'avertissement automatique fonctionnant 24 heures sur 24. Si l'on prend l'exemple de la base de fabrication de JA Solar à Yiwu, JA Solar met en œuvre l'intelligence numérique tout au long du processus, de la planification à la logistique en passant par la production, ce qui permet une « visibilité du processus de livraison sur 7 jours » d'une commande et assure un contrôle précis de l'efficacité de la production et de la qualité des produits.

Une croissance continue de haute qualité avec une position financière saine

Le rapport semestriel montre qu'au cours du premier semestre 2022, JA Solar a enregistré un chiffre d'affaires de 28,469 milliards RMB, soit une augmentation de 75,81 % par rapport à l'année précédente, et un bénéfice net de 1,702 milliard RMB attribuable aux actionnaires de la société cotée, soit une augmentation de 138,64 % par rapport à la même période de l'année précédente, montrant une performance exceptionnelle dans la croissance du chiffre d'affaires et du bénéfice net. En outre, les expéditions de modules au cours du premier semestre 2022 ont atteint une augmentation de plus de 50 % (supérieure à la moyenne du secteur) par rapport à la même période de l'année précédente.

JA Solar a également été largement reconnu pour ses solides performances à l'intérieur et à l'extérieur de l'industrie. À ce jour, JA Solar a figuré à plusieurs reprises dans les classements suivants : Global Top 500 New Energy Enterprises, Fortune China 500, Les 500 premières entreprises privées de Chine, Les 500 premiers fabricants privés de Chine, entre autres, et ses classements continuent de grimper.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1899793/JA_Solar_Awarded_Highest_AAA_Rating_in_PV_ModuleTech_Bankability_Rankings.jpg

SOURCE JA Solar Technology Co., Ltd.